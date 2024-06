L’ex ministro della difesa della Russia Sergej Shoigu ed il generale Valerij Gerasimov sono accusati di crimini di guerra e contro l’umanità.

La Corte penale internazionale (Cpi) de L’Aia ha emesso nei loro confronti dei mandati di arresto. Le accuse riguardano per presunti crimini commessi durante la guerra della Russia contro l’Ucraina. In particolare i giudici hanno preso in considerazione i bombardamenti missilistici contro infrastrutture elettriche condotti dall’ottobre del 2022 al marzo del 2023.

Ci sarebbero elementi per ritenere che i raid fossero diretti contro obiettivi civili. Ma anche nel caso tali strutture fossero qualificate come obiettivi militari, i danni civili che potevano essere previsti sarebbero stati chiaramente eccessivi rispetto al vantaggio militare auspicato. Gerasimov attualmente è ancora capo di stato maggiore. Shoigu, invece, che all’epoca era ministro della Difesa, è ora segretario del Consiglio di Sicurezza nazionale.

La Cpi è un tribunale che ha sede a L’Aia, in Olanda che ha competenza su crimini di guerra, crimini contro l’umanità, crimini di aggressione e genocidio. Può incriminare singoli individui e la sua giurisdizione e funzionamento sono contenuti nello Statuto di Roma, siglato da 124 Paesi nel 1998. Tra gli stati che non aderiscono allo Statuto ci sono gli Usa, la Russia, Israele, Cina e la stessa Ucraina. Ha anch’essa sede a L’Aia ma processa invece gli Stati la Corte Internazionale di Giustizia dell’Onu.

Lo scorso anno la Corte penale internazionale ha emesso un mandato d’arresto anche per il presidente russo Vladimir Putin per crimini di guerra. Nello specifico, per il trasferimento forzato di bambini ucraini in Russia. I mandati per Putin, Shoigu e Gerasimov sono validi solo sui territori dei 124 Paesi che hanno aderito alla Cpi. Nel caso in cui si recassero in uno di questi Paesi, spetterebbe allo Stato aderente eseguire il provvedimento. Nel caso di Putin, però, il Paese ospitante potrebbe far valere il principio dell’immunità dei Capi di Stato esteri.

“La giurisdizione della Cpi non si estende alla Russia. – hanno fatto sapere dal Consiglio di sicurezza russo – La decisione nei confronti di Shoigu e Gerasimov è stata adottata come parte della guerra ibrida dell’Occidente contro il nostro Paese”.

Volodymyr Zelensky: “La giustizia per i crimini della Russia contro gli ucraini è inevitabile”

Per il presidente ucraino Volodymyr Zelensky, invece, “ogni criminale coinvolto nella pianificazione e nell’esecuzione degli attacchi in Ucraina deve sapere che sarà fatta giustizia. Speriamo di vederli dietro le sbarre. La decisione indica che la giustizia per i crimini russi contro gli ucraini è inevitabile e che nessun grado militare o nessun gabinetto può proteggere i criminali russi dalle loro responsabilità”. Come già accennato, però, l’Ucraina non ha ratificato lo Statuto di Roma, riconoscendo solo la giurisdizione della Cpi.

Sempre oggi l’Unione Europea ha avviato formalmente i negoziati per l’adesione dell’Ucraina all’Ue. La Russia, intanto, come ritorsione per il nuovo pacchetto di sanzioni dell’Europa contro Mosca, che includeva “quattro reti di propaganda legate al Cremlino”, ha bloccato l’accesso a 81 mezzi di informazione del vecchio continente. Tra quelli italiani ci sono Repubblica, Stampa, La7 e Rai.