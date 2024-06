Kate Middleton al Trooping the colour di Londra: vestita di bianco, dimagrita ma sorridente

Così come aveva annunciato ieri, Kate Middleton è tornata a mostrarsi in pubblico a Londra. Sorridente, la principessa era con i tre figli.

La moglie del principe William, lontana da mesi dalle scene a causa delle cure, è arrivata in auto a Buckingham Palace per partecipare al Trooping the colour, la tradizionale marcia che celebra il compleanno “pubblico” del re. A marzo aveva rivelato di essere sottoposta a chemioterapia per una forma di cancro non specificata. “Sto facendo buoni progressi, ma come sa chiunque si sottoponga a chemioterapia, ci sono giorni buoni e giorni cattivi”, aveva dichiarato ieri la principessa 42enne.

Londra quindi è in festa per la tradizionale parata Trooping the colour. Alla marcia sono stati chiamati a prendere parte oltre 1.400 ufficiali e soldati, insieme a 200 cavalli e oltre 400 musicisti. A guidare la parata quest’anno sono state le Guardie Irlandesi. Re Carlo III ha passato in rassegna le schiere di militari seduto in una carrozza con la regina Camilla, al contrario dell’anno scorso quando aveva ispezionato le truppe a cavallo.

Il monarca 75enne si sta riprendendo dalle cure dopo che all’inizio di febbraio aveva annunciato che gli era stato diagnosticato un tumore. Alla parata, come già accennato, ha preso parte anche la principessa del Galels Kate Middleton. Si tratta del primo impegno pubblico da quando a marzo ha scioccato il Regno Unito annunciando di essere in cura dopo un’operazione per un cancro.

La principessa era accompagnata dai tre figli

Vestita di bianco con cappello coordinato e un grande fiocco sulla spalla a strisce bianche e nero, Kate è apparsa dimagrita ma sorridente. La principessa era accompagnata dai tre figli George, Charlotte e Louis in carrozza. Il marito, William, era a cavallo come i due fratelli del re, il duca di Edimburgo, Edoardo, ultimogenito della defunta regina Elisabetta e del principe Filippo, e poi la principessa Anna, seconda sorella di Carlo. Periodo non facile anche per re Carlo III, quindi, che solo di recente è tornato a dedicarsi agli impegni pubblici. La scorsa settimana ha partecipato alle commemorazioni per l’80esimo anniversario dello Sbarco in Normandia.

Alla parata di oggi hanno assistito migliaia di persone assiepate all’uscita di Buckingham Palace, nonostante la giornata grigia e le previsioni di pioggia, e milioni di telespettatori. Il corteo solenne è affiancato secondo consuetudine da militari a cavallo in uniformi tradizionali. Alle 11 precise, re Carlo III è giunto nel quadrante dove sono schierati in suo onore gli immancabili reparti della Royal Guard per passarli in rassegna a piedi sulle note dell’inno nazionale God Save the King.