Kate Middleton, domani a Londra la prima uscita ufficiale del 2024: “Sto meglio ma non fuori pericolo”

Kate Middleton domani sarà al Trooping the Colour, effettuando così la prima uscita ufficiale in pubblico di questo 2024.

La principessa del Galles ha assicurato che sta facendo buoni progressi ma che non è ancora fuori pericolo. Kate ha affidato ai social le anticipazioni riguardanti la sua uscita in pubblico. La prima, come già accennato, dopo la diagnosi e l’intervento di chirurgia addominale a cui è stata sottoposta a gennaio. Il trattamento a cui è sottoposta è ancora in corso e andrà avanti ancora per qualche mese.

Il Trooping the colour, o in italiano Sfilata della bandiera, è una cerimonia effettuata dai reggimenti del Commonwealth risalente al XVII secolo. Dal 1748 il Trooping the colour ha anche segnato i festeggiamenti per il compleanno “pubblico” del Sovrano del Regno Unito. Si tiene a Londra ogni anno il secondo sabato di giugno e la cerimonia è trasmessa in diretta dalla Bbc nel Regno Unito.

“Come saprà chiunque si sottoponga a chemioterapia, ci sono giorni sì e giorni brutti. – ha spiegato la principessa del Galles – In quei giorni brutti ci si sente deboli, stanchi e ci si deve arrendere al riposo del corpo. Ma nelle giornate buone, quando ci si sente più forti, si vuole sfruttare al massimo la sensazione di stare bene“.

Il 22 marzo scorso, due mesi dopo aver subito un non specificato intervento chirurgico all’addome, Kate Middleton ha annunciato di avere un cancro e di essere in procinto di sottoporsi alla chemioterapia. L’annuncio è avvenuto tramite un video rilasciato sui profili media di Kensington Palace. Da ciò ne è conseguito un ritiro dalle sue funzioni pubbliche.

Kate Middleton: “Sto imparando a essere paziente”

“Sto imparando a essere paziente, soprattutto con l’incertezza. – ha detto la principessa del Galles – Prendere ogni giorno come viene, ascoltare il mio corpo, consentendomi di prendere questo tempo tanto necessario per guarire. È una gioia essere impegnata con la vita della scuola, dedicare del tempo alle cose che mi danno energia e positività e iniziare a fare un po’ di lavoro da casa. Grazie a tutti per la comprensione e per tutti i messaggi di sostegno e incoraggiamento negli ultimi due mesi. Hanno fatto davvero la differenza per me e William, ci hanno aiutato a superare alcuni dei momenti più difficili“.

Il re Carlo III ha fatto sapere di essere “lieto che la principessa sia in grado di partecipare agli eventi di domani”, così come il premier britannico Rishi Sunak, in una conferenza stampa al termine del G7 in Puglia, che ha definito “una notizia meravigliosa” l’annuncio della presenza della principessa Kate al Trooping the colour domani a Londra.