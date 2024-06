Kate, altro che miglioramento: le ultime notizie da Palazzo allarmano tutti

Kate Middleton, peggiorano le sue condizioni di salute? Gli aggiornamenti hanno allarmato il mondo intero.

Kate Middleton ha un cancro. La Principessa lo ha annunciato attraverso un videomessaggio che ha scosso il mondo. Ha deciso, su consiglio degli esperti che la stanno seguendo, di sottoporsi ad una chemioterapia preventiva. Si tratta di una terapia volta a debellare le cellule cancerose, scongiurando il rischio che la malattia si ripresenti in futuro. La Principessa ha chiesto alla stampa inglese ed internazionale di astenersi dalla pubblicazione di notizie circa il suo stato di salute, chiarendo che i suoi collaboratori avrebbero a poco a poco, aggiornati i sudditi circa le sue condizioni.

Vige dunque la massima riservatezza sugli effetti della terapia che sta affrontando. The Buckingham Palace arrivano infatti notizie rassicuranti, sembrerebbe che la Principessa stia recuperando le energie e, stia tornando alla normalità. I sudditi però sono scettici poiché, non è più apparsa in pubblico e, come se non bastasse alcune dichiarazioni di Meghan Markle hanno destato allarmismo. Si vocifera infatti che la Duchessa di Sussex abbia confidato ad alcuni amici di Los Angeles che Kate abbia perso molto peso, che i suoi capelli siano radi e, che sia ormai irriconoscibile, motivo per il quale non ha più presenziato ai pubblici eventi.

Kate, altro che miglioramento: da Palazzo arrivano gli aggiornamenti che allarmano tutti

Dichiarazioni ufficiose che non hanno trovato un riscontro attendibile, ma tanto è bastato per gettare i sudditi in allarme. Sul suo conto di fatto, non ci sono informazioni certe, ma sembrerebbe che abbia annullato tutti i suoi impegni sino al 2025. L’esperto di Royal ha detto in queste ore: “L’assenza di Kate pesa e si sente, è veramente la Principessa delle fiabe, una figura iconica presente in tutte le monarchie. Giovane, bella, carismatica con un fascino ed ineguagliabile. Della Principessa del Galles non sappiamo più nulla, possiamo solo intuire che sta molto, molto male”.

I sudditi sono in allarme, stando infatti alle ultime notizie, Kate starebbe soffrendo molto e, le sue condizioni di salute sarebbero peggiorate. In queste ore, dunque si è fatta largo una crescente preoccupazione, in tantissimi si sono riversati in rete per comprendere come stia davvero. La decisione di non partecipare ai pubblici eventi, almeno sino alla fine del 2024, ha gettato i sudditi nello sconforto. Per farle sentire l’affetto e la vicinanza, in migliaia quotidianamente le scrivono lettere di sostegno e conforto. Un gesto che esprime tutta la stima che nutrono nei suoi confronti.