Milena Parisi in costume: la dama del trono over incanta tutti

La splendida Milena Parisi ha postato una foto in costume. I suoi fan sono rimasti di stucco, la dama del trono over è pazzesca.

Milena Parisi è stata una delle assolute protagoniste dell’edizione di Uomini e Donne che si è conclusa di recente. Ha intrattenuto infatti i milioni di italiani grazie alle sue vicende di cuore. Apprezzata per fascino e carisma è divenuta in pochi mesi una delle dame più ammirate del parterre femminile. La 38enne è siciliana e risiede a Catania dove lavora come personal shopper su una piattaforma on-line. Il suo profilo Instagram è particolarmente seguito e spulciando la sua pagina è possibile ammirare foto che la ritraggono splendida posare dinanzi agli specchi o in compagnia dei suoi amici.

Riguardo al suo passato non si conosce molto poiché è una donna riservata, ciò che è certo è che alla ricerca di un amore autentico. Ad Uomini e Donne ha conosciuto e frequentato Mario, il cavaliere è rimasto letteralmente folgorato da lei. Nonostante sembrava ci fossero tutti i presupposti per una bella storia d’amore, i due hanno poi deciso di mettere un punto alla frequentazione, oggi hanno un bel rapporto d’amicizia. Come accennato, Milena è solita interagire con i suoi fan e, proprio di recente li ha lasciati di stucco con uno scatto al cardiopalma.

Uomini e Donne, Milena Parisi infiamma la rete: lo scatto in costume è pazzesco

Ha postato infatti alcuni scatti che la ritraggono sfoggiare degli outfit mozzafiato e, uno in particolare ha sollevato ammirazione. Come ben si evince dalla foto è in ottima forma, Milena possiede un fascino indiscutibile ed i suoi fan non hanno potuto fare a meno di ricordarglielo. Fisico prorompente, occhi da cerbiatto e sorriso ammaliante Milena ha conquistato proprio tutti. In tantissimi si chiedono se nel corso della prossima stagione del talk sarà nuovamente tra le file del parterre femminile.

Com’è noto la sua relazione con Mario è giunta al capolinea, i suoi follower sperano che possa incontrare un uomo che faccia al caso suo. Milena è una donna riservata, dolce ed intelligente, circa un cavaliere che possa farle vivere un amore forte e passionale. Per il momento non è dato sapere se tornerà ad Uomini e Donne o meno, ma i telespettatori lo sperano. Nel frattempo continuano a seguirla sui suoi profili social, interessandosi con entusiasmo a ciò che fa. La dama è solita postare scatti che la ritraggono nella sua quotidianità e, i commenti di apprezzamento non mancano mai.