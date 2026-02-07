Il trucco per eliminare definitivamente le zanzare, lo ignoravano tutti

Allarme zanzare con l’arrivo dei mesi estivi, ecco come fare per non subire l’assalto degli insetti: suggerimenti utilissimi

Manca poco per l’inizio dell’estate, una stagione calda che in molti attendono, per la possibilità di trascorrere più tempo all’aria aperta, per godersi sole, mare e relax. Ma è una stagione, come sappiamo, che presenta alcuni lati negativi. E uno di questi è la presenza delle zanzare.

Detti insetti possono essere piuttosto fastidiosi, come sappiamo, e la loro presenza di può avvertire specialmente di sera, quando vorremmo magari rilassarci all’esterno del nostro balcone e invece dobbiamo stare attenti al loro assalto. Soprattutto, a non farle entrare in casa, pur con l’ovvia necessità di tenere le finestre aperte per far passare un po’ di aria più fresca.

Ci sono molti sistemi per combatterle, ma alcuni possono essere più efficaci di altri e magari non lo sapevamo. Scopriamo nel dettaglio quali.

Combattere le zanzare, non serve lo spray: reti e piante ‘magiche’ fanno al caso vostro

L’uso di spray di vario genere e dei classici zampironi va possibilmente limitato, anche per un’ottica di sostenibilità ambientale. Non ricorrendo a sostanze tossiche, ma a metodi molto più ‘naturali’, si possono ottenere risultati evidenti e che aiuteranno nel tenere la vostra casa libera dalle zanzare.

Ci sono infatti delle piante che possono essere efficacissime, per le loro proprietà, per tenere lontane le zanzare. Come i fiori di lavanda, che possono servire per creare delle bordure. Ma ci sono anche il geranio odoroso, in diverse varietà, profumate alla rosa, alla menta e al limone, nonché la classica citronella, con il suo profumo agrumato che fa da perfetto deterrente per le zanzare. Non vanno dimenticate nemmeno piantine di basilico e menta, altrettanto ideali allo scopo.

Ovviamente, per una soluzione più ‘tecnica’, si può poi ricorrere alle classiche zanzariere, reti protettive che possono essere adattate in vari modi sulle vostre porte e finestre e anche sui balconi e sulle ringhiere. Un consiglio che ci sentiamo di dare è anche quello di provvedere a misure di prevenzione, come ad esempio evitare i ristagni d’acqua nei vasi o negli annaffiatoi. Tutti questi sistemi dovrebbero aiutarvi a raggiungere il vostro obiettivo, quello di avere una stagione estiva più tranquilla e meno infestata dalle punture delle zanzare.