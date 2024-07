Un quarto delle adolescenti del mondo ha subito violenze dal proprio partner

Secondo uno studio dell’Oms quasi un quarto delle ragazze adolescenti che hanno avuto una relazione ha subìto violenze.

La ricerca dell’Organizzazione Mondiale della Sanità è stata pubblicata su The Lancet Child & Adolescent Health. Nello specifico, si parla di quasi un quarto delle adolescenti nel mondo tra i 15 ed i 19 anni, ovvero 19 milioni di ragazze. Quasi una su sei (16%) ha subito tale violenza fisica o sessuale nell’ultimo anno. C’è da dire, inoltre, che lo studio non prende in considerazione la violenza psicologica, poiché manca una misura concordata a livello internazionale.

“La violenza del partner sta cominciando in modo allarmante fin troppo presto per milioni di giovani donne in tutto il mondo. – ha detto Pascale Allotey, direttrice del Dipartimento di ricerca e salute sessuale e riproduttiva dell’Oms – La violenza può causare danni profondi e duraturi. Deve essere presa più seriamente come un problema di salute pubblica, con un’attenzione alla prevenzione e al supporto mirato“.

Da una prospettiva sanitaria, essa aumenta la probabilità di infortuni, depressione, disturbi d’ansia, gravidanze indesiderate, infezioni sessualmente trasmissibili e molte altre condizioni fisiche e psicologiche. Lo studio attinge ai dati esistenti per fornire un’analisi dettagliata della prevalenza della violenza fisica o sessuale del partner.

Sulla base delle stime dell’Oms, le aree più colpite sono l’Oceania (47%) e l’Africa subsahariana centrale (40%). Tassi più bassi si registrano nell’Europa centrale (10%) e nell’Asia centrale (11%). La violenza del partner contro le ragazze adolescenti è più comune nei Paesi e nelle regioni a basso reddito, in luoghi in cui ci sono meno ragazze nelle scuole secondarie e dove hanno diritti di proprietà e di eredità più deboli rispetto agli uomini.

Violenze contro le adolescenti, l’Oms: “Attuare nuove politiche”

Il matrimonio precoce (prima dei 18 anni) aumenta significativamente i rischi, poiché le differenze di età dei coniugi creano squilibri di potere, dipendenza economica e isolamento sociale. Tutti fattori che aumentano la probabilità di subire abusi. Lo studio evidenzia l’urgente necessità di rafforzare i servizi di supporto e le misure di prevenzione precoce su misura per gli adolescenti, insieme ad azioni per promuovere i diritti delle donne e delle ragazze, dai programmi scolastici che educhino su relazioni sane, tutele legali ed emancipazione economica.

“Lo studio dimostra che per porre fine alla violenza di genere, i Paesi devono avere politiche e programmi in atto che aumentino l’uguaglianza per donne e ragazze. – ha affermato l’autrice dello studio Lynnmarie Sardinha, responsabile tecnico per i dati e la misurazione della violenza contro le donne presso l’Oms – Ciò significa garantire l’istruzione secondaria a tutte le ragazze, garantire diritti di proprietà di genere e porre fine a pratiche dannose come il matrimonio infantile, che sono spesso sostenute dalle stesse norme di genere inique che perpetuano la violenza contro donne e ragazze“.