La Procura di Firenze ha sequestrato 41 milioni di euro a uno degli uomini d’affari più ricchi della Russia

Procura di Firenze e guardia di finanza questa mattina hanno eseguito un decreto di sequestro per 41 milioni di euro.

Nel mirino di pm e forze dell’ordine, secondo quanto riportato dal Corriere Fiorentino, c’è Alekszej Fedoricsev, 69 anni, nato a pochi chilometri da Mosca. Presidente del Monaco Basket e proprietario e fondatore della Fedcom, azienda specializzata nell’esportazione di fertilizzanti e nel commercio dei cereali, Fedoricsev è tra gli uomini d’affari più ricchi della Russia, e del mondo. L’operazione è frutto di una collaborazione giudiziaria internazionale con la La Procura specializzata anticorruzione di Kiev, un’unità strutturale indipendente della Procura generale dell’Ucraina.

La Procura di Kiev sta approfondendo da tempo gli affari del 69enne. Fedoricsev è indagato per i reati, commessi in Ucraina, di corruzione di pubblici funzionari. Nonché di frode ai danni di una società pubblica ucraina attiva nella commercializzazione di prodotti agricoli e di riciclaggio. La frode avrebbe fruttato oltre 60 milioni di dollari. Fondi illeciti che, stando agli accertamenti eseguiti dal Nucleo di polizia economico-finanziaria di Firenze, sarebbero stati reinvestiti proprio nel capoluogo toscano.

A Firenze il russo deterrebbe, per il tramite di un’azienda fiduciaria, la titolarità dell’intero capitale di una società proprietaria di un esteso e lussuoso compenso immobiliare. Tra i beni sequestrati, quindi, quote societarie per 3 milioni di euro e quattro unità immobiliari del valore di quasi 38 milioni di euro. Il tutto sarà affidato ad un custode giudiziario appositamente nominato dal Tribunale di Firenze.

Il procuratore: “Attenzione al contrasto alle infiltrazioni della criminalità”

“L’attività conferma – ha scritto in una nota il procuratore Filippo Spiezia – l’attenzione della Procura e della guardia di finanza nel contrasto alle infiltrazioni della criminalità nel tessuto economico toscano e fiorentino. Le risultanze delle investigazioni eseguite e degli elementi probatori sin ora acquisiti saranno vagliati dal giudice preposto e le responsabilità delle persone sottoposte ad indagini dovrà essere vagliata nelle successive fasi del procedimento penale”.

Secondo il sito web specializzato SuperYachtFan, Alekszej Fedoricsev risiederebbe proprio nel Principato di Monaco ed il suo patrimonio personale ammonterebbe a circa un miliardo di dollari. Nel recente passato le difficoltà e le sanzioni imposte alla Russia e allo spostamento di capitali hanno creato diversi problemi proprio a Fedcom. Ex calciatore professionista, Fedoricsev è anche l’ex proprietario delle squadre di calcio russe Dynamo Moscow e Rostov. Fedcom, inoltre, sarebbe proprietaria di un grande porto a Odessa, in Ucraina.