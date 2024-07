La Nasa ha fotografato il pianeta Epsilon di Star Trek ed Halo. Ma non è come se lo aspettava

Il telescopio spaziale James Webb della Nasa ha fotografato il pianeta Epsilon: è uno dei più “freddi” osservati fino ad oggi.

Il team di astronomi si è concentrato sulla stella Epsilon Indi A, conosciuto ai più grazie agli sceneggiatori della famosa serie televisiva Star Trek ed ai creatori del popolare videogioco Halo. In entrambi i casi si è fantasticato sui pianeti attorno alla stella. Nel caso di Star Trek l’impero si stellare di Epsilon Indi era uno dei cinque fondatori della Federazione Unita dei Pianeti. In Halo, invece, era uno dei primi sistemi stellari colonizzati dagli umani.

La realtà, come si diceva, è ben diversa. La stella Epsilon (che ha circa l’età del nostro Sole), però, ha sempre ispirato gli autori di fantascienza in quanto relativamente vicina alla Terra, a “soli” 10,5 anni luce. Nelle scorse ore la Nasa ha reso noto di aver osservato e fotografato un esopianeta (ovvero un pianeta al di fuori del nostro sistema solare) a circa 12 anni luce: Epsilon Indi Ab. Il pianeta ha una massa diverse volte quella di Giove ed è un gigante gassoso.

Epsilon Indi Ab è uno degli esopianeti più freddi mai fotografati direttamente. Gli esopianeti precedentemente fotografati tendono ad essere i più giovani e caldi e irradiano ancora gran parte dell’energia di quando si sono formati. Man mano che i pianeti si raffreddano e si contraggono nel corso della loro vita, diventano significativamente più deboli e quindi più difficili da fotografare.

Il team ha osservato Epsilon Indi Ab utilizzando il coronografo Miri (uno strumento ad infrarossi) del telescopio Webb. Solo poche decine di esopianeti sono stati fotografati in precedenza da osservatori spaziali e terrestri. “Si tratta di una scoperta entusiasmante perché il pianeta è abbastanza simile a Giove. – ha detto Elisabeth Matthews dell’Istituto Max Planck per l’astronomia in Germania – È un po’ più caldo ed è più massiccio”.

L’atmosfera del pianeta Epsilon Indi Ab

Epsilon Indi Ab è il dodicesimo esopianeta più vicino alla Terra finora conosciuto. Gli astronomi pensano che nell’atmosfera del pianeta siano presenti quantità significative di metano, monossido di carbonio e anidride carbonica. Ciò potrebbe anche suggerire anche un’atmosfera molto nuvolosa.

“Anche se ci aspettavamo un pianeta in questo sistema, poiché c’erano indicazioni di velocità radiale della sua presenza, – ha concluso Matthews – il pianeta che abbiamo trovato non è quello che avevamo previsto. È circa il doppio più massiccio, un po’ più lontano dalla sua stella e ha un’orbita diversa da quella che ci aspettavamo. La causa di questa discrepanza rimane una questione aperta”.