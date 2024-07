Nuova tv digitale, il 28 agosto si passerà al nuovo standard: come ricevere il bonus decoder

La tv digitale si aggiorna nuovamente ed è tutto pronto per il nuovo standard europeo Dvb-T2 a partire dal 28 agosto.

A partire da quel giorno Rai Storia, Rai Scuola e Rai Radio 2 Visual passeranno al nuovo standard europeo Dvb-T2, con immagini di qualità ancora maggiore. Sarà inoltre possibile ricevere anche Rai 1 Hd, Rai 2 Hd e Rai 3 Hd nazionale sui canali 501, 502 e 503 in standard Dvb-T2. Per continuare a vedere tutti i canali servirà un televisore compatibile con la nuova tecnologia, non è necessario intervenire sull’antenna ricevente ma sarà necessario risintonizzare la tv o il decoder.

I pensionati con più di 70 anni ed un trattamento non superiore a 20mila euro lordi annui possono richiedere gratuitamente un decoder a domicilio attraverso il sito www.prenotazionedecodertv.it; il numero verde 800 776 883; o tramite gli uffici postali diffusi sul territorio. La nuova tv digitale consente di migliorare la qualità del segnale e di dare spazio alle trasmissioni in alta definizione.

Se il televisore è stato acquistato a partire dal 22 dicembre 2018, è già compatibile con il nuovo digitale terrestre poiché da quella data i negozianti sono obbligati a vendere televisori che supportano il nuovo standard Dvb-T2 e la codifica video Hevc. Per la ricezione del segnale Dvb-T2 non è necessario cambiare l’antenna né tantomeno modificare l’impianto tv. Antenne e impianti attualmente utilizzati per il segnale Dvb-T sono già perfettamente idonei alla ricezione del segnale Dvb-T2.

Come già accennato è previsto per i pensionati un bonus decoder. L’agevolazione, nata grazie al rinnovo di una Convenzione tra il Ministero delle Imprese e del Made in Italy e Poste Italiane, è operativa fino al 31 ottobre 2024, salvo esaurimento dei decoder disponibili. Gli aventi diritto potranno fare richiesta e pianificare un appuntamento per la consegna del decoder.

Tv digitale, il nuovo regolamento Agcom

Intanto l’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni (Agcom) ha varato un nuovo regolamento per assicurare l’immediata, agevole e chiara accessibilità dei contenuti della televisione digitale terrestre. Tale accessibilità avviene tramite una icona unica e facilmente identificabile da tutti gli utenti, l’icona blu, e la disponibilità di telecomandi dotati di tasti numerici.

L’icona blu consentirà ai telespettatori di ritrovare i canali tv del digitale terrestre anche nelle smart tv dove fino ad oggi era immediato accedere solo alle applicazioni ott come Netflix o Amazon Prime. L’icona blu, identica su tutti i dispositivi e tutte le interfacce di utente, posizionata nella prima schermata delle Home Page, deve essere immediatamente e chiaramente visibile e con dimensioni non inferiori a quelle delle altre icone o degli altri riquadri presenti nella porzione di schermo in cui è posizionata.