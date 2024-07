Giornata di incontri e di proteste a Roma: il presidente israeliano Isaac Herzog ha incontrato Sergio Mattarella e Giorgia Meloni.

Una giornata i cui temi sono stati anticipati in mattinata dal Ministro degli Esteri Antonio Tajani. “L’obiettivo è fare tutto perché – ha detto Tajani – si possa arrivare a una tregua fra Israele e Hamas e si possa poi dare il via a un progetto per la costruzione di due popoli due Stati. L’Italia è pronta a inviare i nostri militari per favorire una stagione di transizione di pace così come l’abbiamo fra Libano e Israele”. Contemporaneamente alla visita italiana, è in corso quella statunitense da parte di Israele, con il premier Benjamin Netanyahu che ha già parlato al Congresso.

Così come nella capitale Usa Washington, anche nella capitale italiana sono andate in scena numerose proteste. Questa mattina di fronte al Colosseo è comparso lo striscione “Herzog not welcome! Free Palestine”. Un’altra manifestazione pro-Palestina si è tenuta dentro la Galleria Sordi, di fronte a Palazzo Chigi. “Mentre migliaia di civili stanno morendo in Palestina, Benjamin Netanyahu e Herzog – hanno fatto sapere da Fronte Comunista (Fc) e Fronte della Gioventù Comunista (Fgc) – vanno in giro per il mondo a fare le passerelle per rinsaldare i rapporti con quei governi che si rendono ogni giorno sempre più complici di un genocidio”.

Il primo a ricevere Herzog è stato al Quirinale il presidente della Repubblica Sergio Mattarella, insieme al Ministro degli Affari esteri e della Cooperazione internazionale, Antonio Tajani. Diversi i temi trattati: in primis, la liberazione immediata degli ostaggi rapiti da Hamas il 7 ottobre 2023 ed il rispetto a Gaza del diritto umanitario. Poi la necessità di lavorare per la soluzione due Stati due popoli, ed il bisogno di impedire i rischi di allargamento del conflitto. Inoltre, è stato rimarcato l’impegno umanitario italiano per Gaza e l’incremento degli aiuti.

“Grazie al Presidente della Repubblica Italiana Sergio Mattarella, vero amico di Israele, per la sua calorosa accoglienza al Quirinale stamattina. – ha detto Herzog – Apprezziamo il rapporto unico tra Israele e Italia, soprattutto in questi tempi difficili. Grazie per la nostra conversazione aperta e schietta su una serie di argomenti”. Subito dopo il presidente israeliano si è recato a Palazzo Chigi per incontrare la premier Giorgia Meloni.

Meloni ha ribadito la vicinanza del governo italiano ad Israele e la ferma condanna del terrorismo di Hamas. Inoltre ha rinnovato l’impegno italiano per la de-escalation a livello regionale, ricordando il ruolo svolto dal contingente italiano al confine con il Libano tramite Unifil e ribadendo la forte preoccupazione per la situazione umanitaria nella Striscia di Gaza. La premier ha anche assicurato che l’Italia continuerà a sostenere la mediazione Usa e a portare assistenza alla popolazione civile palestinese, incluso attraverso l’iniziativa Food for Gaza.