Terrorismo in Russia, l’ex Kgb ha detto di aver bloccato un canale per la fornitura di esplosivi da Germania e Italia

L’Fsb della Russia ha detto di aver bloccato un canale utilizzato dai terroristi per la fornitura di esplosivi da Germania e Italia.

La notizia è stata diffusa nelle scorse ore dalla filiale di San Pietroburgo del Servizio di sicurezza federale russo, l’Fsb appunto. Il canale di rifornimento, stando agli scarsi dettagli diffusi, portava in Russia esplosivi e detonatori elettrici allo scopo di commettere una serie di atti terroristici. Il materiale era trasportato attraverso diverse spedizioni che compivano varie tappe. Esplosivi e detonatori erano nascosti nelle cavità dei pezzi di ricambio delle auto.

L’Fsb ha anche affermato di aver contattato i servizi speciali europei per chiedere aiuto nell’identificazione degli organizzatori e dei complici di potenziali atti terroristici. Nessuno però ha risposto alle richieste del Servizio di sicurezza federale del Cremlino. L’Fsb ha aperto un procedimento penale sul ritrovamento degli esplosivi. Secondo i media russi nel traffico sarebbe implicato Roman Mashovets, vicecapo dell’ufficio presidenziale ucraino.

Mashovets è già ricercato dalle autorità russe in quanto accusato di aver pianificato una serie di omicidi politici in Crimea. In un video diffuso dall’Fsb si vedono uomini armati effettuare un blitz in un appartamento, degli artificieri in azione e i pezzi di ricambi delle auto all’interno dei quali si trovavano i pericolosi dispositivi.

Stando alle immagini i ricambi, nello specifico, quattro ammortizzatori per auto, sarebbero giunti ad aprile ad una ditta di trasporti che avrebbe poi dovuto consegnarli ad altre persone. I pezzi sarebbero però rimasti in magazzino per circa due mesi prima della scoperta. Bisogna ricordare che la Russia, isolata a livello europeo a causa dell’invasione dell’Ucraina, è stata più volte colpita da attentati terroristici negli scorsi mesi.

Terrorismo, allarme in Russia

Il 24 giugno scorso un attacco armato in Daghestan ha provocato 17 morti. Gli attacchi sono con ogni probabilità riconducibili all’Isis-k, ovvero la “branca afghana” dello Stato islamico apparsa per la prima volta nel 2014. I raid armati sono avvenuti nelle città di Derbent, Sergokala e Makhachkalam, capitale del Daghestan lungo la costa del Mar Caspio.

Ad aprile scorso, il servizio di sicurezza russo Fsb ha dichiarato di aver arrestato quattro persone proprio in Daghestan sospettate di aver pianificato l’attacco alla sala concerti Crocus City Hall di Mosca, che era stato rivendicato dal gruppo Stato islamico. Il 16 giugno scorso sei detenuti legati all’Isis hanno preso in ostaggio due guardie penitenziarie del carcere di Rostov sul Don, nel sud della Russia. Al termine di un’operazione delle forze speciali tutti i sequestratori sono stati uccisi e gli agenti liberati.