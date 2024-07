Meteo, l’anticiclone delle Azzorre subentra a quello africano: lunga pausa dal gran caldo

Già a partire da ieri l’anticiclone africano è stato costretto a indietreggiare per far spazio ad un redivivo anticiclone delle Azzorre.

Questo sarà accompagnato da una meno rovente ventilazione dai quadranti settentrionali. Sarà infatti il Maestrale a soffiare per molti giorni sull’Italia. Per questi motivi le temperature tenderanno a diminuire, seppur in maniera contenuta. Il gran caldo opprimente finirà e il clima diventerà meno afoso, anche di notte. Un ulteriore calo termico poi è atteso da giovedì 25, quando le correnti si disporranno dai quadranti più nordorientali e quindi un po’ più fresche rispetto al Maestrale.

Le temperature caleranno ma si resterà comunque in un contesto pienamente estivo, con un caldo meno opprimente rispetto alla scorsa settimana. Le correnti oceaniche potranno dare vita a temporali veloci ma incisivi dapprima sulle Alpi orientali, che si estenderanno alle regioni centro-meridionali peninsulari entro la giornata di martedì 23 luglio. Questo scenario, piuttosto dinamico, andrà avanti per gran parte della settimana.

Successivamente una nuova pulsazione dell’anticiclone africano verso l’Italia stabilizzerà ulteriormente l’atmosfera a ridosso del prossimo weekend. Con temperature e afa di nuovo in progressivo aumento. Oggi, martedì 23 luglio, al nord ci saranno addensamenti compatti su Alpi e Prealpi, e nubi più sparse sul resto del settentrione. Con rovesci o temporali più intensi e diffusi lungo i rilievi.

Maltempo, criticità in Lombardia e Campania

Al centro ed in Sardegna cielo sereno poco nuvoloso, con al più sviluppo di nubi cumuliformi a ridosso degli Appennini durante le ore centrali, accompagnati da deboli piogge o rovesci sparsi. Al sud ed in Sicilia ci saranno residui addensamenti compatti lungo le coste tirreniche di Calabria e Sicilia, con deboli piogge o rovesci in attenuazione già dal tardo mattino; cielo sereno o poco nuvoloso sul resto del Meridione. Temperature minime in aumento al nord-ovest e Lombardia, stazionarie sul resto del nord, Sardegna e coste adriatiche, in calo sul resto del Paese.

I temporali sull’Italia continuano comunque a destare preoccupazione. Il Centro Monitoraggio Rischi Naturali della Regione Lombardia ha diramato un’allerta gialla (ordinaria) per temporali dalle ore 20 di ieri fino alle 6 del mattino di oggi. Al sud, invece, ed in particolare ad Ischia, la Protezione civile ha diramato un’allerta meteo dopo che violenti temporali hanno colpito la zona di Forio: a Citara la strada che conduce alla spiaggia è stata completamente allagata dall’acqua piovana e sono stati registrati allagamenti anche a Casamicciola.