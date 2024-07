Covid, in Europa i positivi sono aumentati di 5 volte in 8 settimane: cosa sappiamo delle varianti Kp3 e Lb1

L’Oms Europa ha tracciato un quadro allarmante per la diffusione del Covid-19 in Europa: i positivi sono aumentati di 5 volte in 8 settimane.

I dati sono stati diffusi dal direttore dell’ufficio regionale dell’Organizzazione mondiale della sanità (Oms) per l’Europa, Hans Kluge. Il Covid-19, dunque, non sarebbe scomparso. In 53 stati tra Europa ed Asia centrale, la percentuale di pazienti con malattie respiratorie risultati positivi al test per Sars-CoV-2 nelle reti delle cure primarie è aumentata di 5 volte nelle ultime 8 settimane.

Inoltre il numero di ricoveri ospedalieri di pazienti con Sars-CoV-2 segnalati nelle ultime 4 settimane nell’area è del 51% più alto rispetto alle 4 settimane precedenti. Quanto ai morti riportati nelle ultime 4 settimane nella nostra regione il dato è del 32% più alto rispetto alle 4 settimane precedenti. “Sars-CoV-2 sta ancora causando infezioni, ricoveri e decessi. – ha detto Kluge – La pandemia ci ha mostrato quanto sia fondamentale una sorveglianza robusta. Per aiutare a tracciare i patogeni”.

Il direttore ha sollecitato gli stati a restare vigili e rafforzare il monitoraggio e la segnalazione. “Stiamo assistendo – ha continuato Kluge – a un chiaro aumento delle malattie da Sars-CoV-2 e dei ricoveri ospedalieri in diversi Stati membri dell’Oms Europa. Tra questi ci sono Albania, Cipro, Grecia, Irlanda, Malta, Spagna e Regno Unito. La maggior parte dei casi confermati di Covid riguarda, come prevedibile, persone con più di 65 anni”.

Covid in Europa ed i rischi per l’estate: “Attenzione ai viaggi per le vacanze”

Il direttore dell’Organizzazione Mondiale per la Sanità per l’Europa ha anche lanciato un allarme sui rischi estivi: “Abbiamo assistito a molteplici ondate di infezioni ogni anno, comprese quelle che raggiungono il picco in estate durante i viaggi per le vacanze. Se avete sintomi come febbre, tosse, affaticamento, mancanza di respiro, potreste avere il Covid”. A livello globale, intanto, tra maggio e giugno le sottovarianti del virus Kp3 e Lb1, entrambi discendenti da Jn1, hanno mostrato una prevalenza crescente a livello globale.

Il numero di nuovi casi è rimasto stabile. L’ultimo periodo di riferimento è di 28 giorni dal 27 maggio al 23 giugno 2024 rispetto al precedente periodo di 28 giorni (dal 29 aprile al 26 maggio 2024). Il numero di nuovi decessi è diminuito leggermente del 3% rispetto al periodo di 28 giorni precedente, con oltre 2000 nuovi decessi segnalati. Al 23 giugno 2024, dall’inizio della pandemia sono stati segnalati a livello globale oltre 775 milioni di casi confermati e più di 7 milioni di decessi.