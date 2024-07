Oltre 40 persone, tra cui 4 bambini, sono morte nell’attacco missilistico all’ospedale Okhmatdyt di Kiev, in Ucraina

Condanna unanime contro la Russia per l’attacco all’ospedale “Okhmatdyt” di Kiev che continua a difendersi: “Non colpiamo obiettivi civili”.

Il conflitto in Ucraina ha portato ancora orrore e distruzione. Ieri l’ospedale pediatrico “Okhmatdyt” di Kiev è stato parzialmente distrutto da un attacco missilistico. Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha parlato di quasi 40 vittime, tra cui 4 bambini, e 190 feriti. “Tutti i feriti sono stati soccorsi. – ha detto Zelensky – Ci sono 64 persone negli ospedali di Kiev, 28 a Kryvyi Rih e 6 a Dnipro. Tutti i pazienti sono stati trasferiti da Okhmatdyt ad altre strutture mediche. Le operazioni di soccorso sono proseguite per tutta la notte”.

La Procura generale ucraina ha fatto sapere che dall’inizio dell’invasione russa, avvenuta il 24 febbraio 2022, sono stati uccisi 559 minori e ne sono rimasti feriti 1449. I 4 minori morti ieri sono 2 ragazze di 8 e 14 anni e 2 ragazzi di 8 e 10 anni. Inoltre 10 minori di età compresa tra 2 e 17 anni hanno riportato ferite di varia gravità. “Gli ospedali – ha detto Catherine Russel, direttore esecutivo di Unicef – dovrebbero essere dei rifugi sicuri e a loro viene concesso uno speciale livello di protezione ai sensi del diritto internazionale. I civili, compresi i bambini e le strutture e i servizi da cui fanno affidamento, devono essere sempre protetti”.

Intanto, come già accennato, il Ministero della Difesa russo ha negato di aver preso di mira l’ospedale pediatrico. Secondo Mosca la struttura sarebbe stata colpita da “frammenti” di missili della contraerea locale. “Nessun attacco contro i civili. – ha detto il portavoce del Cremlino Dmitry Peskov – Stiamo parlando della caduta di missile della difesa aerea”. Secondo i Servizi di sicurezza dello Stato (Sbu) dell’Ucraina, però, presso l’Okhmatdyt sono state trovate parti di un missile da crociera russo, modello Kh-101.

Raid presso l’ospedale di Kiev: “Immagini spaventose”

Il conflitto in Ucraina sarà all’ordine del giorno oggi a Washington, negli Stati Uniti. Qui capi di Stato e di governo parteciperanno a un vertice della Nato. Il presidente Usa Joe Biden ha fatto sapere che incontrerà il presidente Zelensky “per chiarire che il nostro sostegno all’Ucraina è incrollabile. Insieme con i nostri alleati, annunceremo nuove misure per rafforzare le difese aeree dell’Ucraina per aiutare a proteggere le loro città e i civili dagli attacchi russi”.

In queste ore a Mosca, invece, il presidente russo Vladimir Putin sta incontrando il premier indiano Narendra Modi. Quest’ultimo, atteso anche in Austria nelle prossime ore, è stato duramente criticato da Zelensky: “È un’enorme delusione e un colpo devastante agli sforzi di pace vedere il leader della più grande democrazia del mondo abbracciare il criminale più sanguinario del mondo”. Sul caso del raid contro l’ospedale, infine, la premier italiana Giorgia Meloni ha detto che si tratta di “immagini spaventose”. Che offrono “una dimensione anche della reale volontà rispetto a una certa propaganda russa sulla ricerca di una soluzione pacifica al conflitto, come molto spesso sentiamo dire”.