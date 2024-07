Ucraina, Russia, Cina e Usa: le tappe della “diplomazia della pace” di Viktor Orban

Il primo ministro ungherese Viktor Orban, da pochi giorni alla presidenza del Consiglio Ue, prosegue le sue visite in “missione di pace”.

Una missione di pace 3.0, come ha scritto lo stesso Orban sui social media. Il premier dell’Ungheria ha effettuato una visita a sorpresa questa mattina in Cina dopo viaggi simili in Russia e Ucraina per discutere le prospettive di una soluzione pacifica in Ucraina. È stato accolto a Pechino dal viceministro cinese degli Affari esteri Hua Chunying e da altri funzionari. Orban ha poi incontrato il presidente cinese Xi Jinping.

Secondo i media statali cinesi, Orban e Xi si sono incontrati alla Diaoyutai State Guest House di Pechino. Al centro dei colloqui c’è stata la situazione in Ucraina. La Cina, che ha stretti legami con la Russia, ha promosso un piano di pace in sei punti con il Brasile, pubblicato a maggio, mentre Orban ha avviato una “missione di pace” dopo che il suo Paese ha assunto la presidenza di turno dell’Unione europea all’inizio di questo mese.

“La Cina è una potenza chiave per la pace nella guerra tra Russia e Ucraina. Questo è il motivo per cui sono venuto a incontrare il presidente Xi a Pechino, appena due mesi dopo la sua visita ufficiale a Budapest”, ha scritto Orban. “Un tempestivo cessate il fuoco e delle ostilità” in Ucraina, “così come la ricerca di una soluzione politica, soddisfano gli interessi di tutte le parti“, ha affermato invece Xi Jinping.

Secondo il presidente cinese è importante non permettere l’escalation del conflitto in Ucraina. La Cina promuove a modo suo i colloqui sul conflitto ucraino e sostiene tutti gli sforzi per contribuire ad una soluzione pacifica della crisi. La comunità internazionale dovrebbe creare le condizioni e facilitare la ripresa del dialogo diretto tra Russia e Ucraina.

Viktor Orban: “Prossima fermata Washington”

“La comunità internazionale dovrebbe creare le condizioni e fornire assistenza per la ripresa del dialogo diretto e dei negoziati tra le due parti“, ha aggiunto Xi. Orban, invece, ha sottolineato come l’Ungheria è contraria allo scontro tra blocchi ed è pronta a sfruttare la presidenza di turno dell’Unione europea per promuovere lo sviluppo delle relazioni tra Pechino e Bruxelles.

Lo stesso Viktor Orban ha confermato che dopo Pechino la prossima tappa del suo tour lo porterà direttamente a Washington per partecipare al summit della Nato. “La prossima fermata è Washington“, ha sottolineato Orban in un video pubblicato sul suo profilo Facebook, che lo mostra in partenza da Pechino. Il programma della visita di Orban negli Stati Uniti non è stato annunciato, ma è chiaro che il premier ungherese parteciperà ai lavori del vertice della Nato che si svolgerà da domani, 9 luglio, a giovedì.