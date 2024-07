Previsioni meteo per oggi 7 luglio, tanto sole al centro ed al sud: tornano i temporali al nord

Le ultime previsioni meteo per oggi, domenica 7 luglio, parlano di un nuovo peggioramento delle condizioni al nord.

Nelle regioni settentrionali italiane sono previsti rovesci e temporali sparsi, in particolare su Piemonte e Lombardia. Una “saccatura” in movimento tra oggi e domani sull’Europa centro-occidentale lambendo il Mediterraneo, porterà un peggioramento delle condizioni meteo al nord Italia, con piogge e temporali in arrivo già nel pomeriggio al nord-ovest, specie sui settori alpini.

A partire dalla serata e nel corso della giornata di domani il maltempo si estenderà su gran parte del nord, con fenomeni anche intensi e possibili localmente anche a carattere di nubifragio specie tra Piemonte e Lombardia. Le condizioni meteo si manterranno più stabili invece al centro ed al sud e sulle isole maggiori grazie alla protezione dell’alta pressione.

Bel tempo dunque su queste regioni con cieli per lo più soleggiati, salvo qualche possibile pioggia isolata domani sulle zone interne del centro. Le temperature tenderanno ad aumentare, portandosi su valori anche di 2-4 gradi sopra le medie. Massime che infatti torneranno a raggiungere i 32/34 gradi nelle zone interne del centro e anche sopra i 35 gradi su quelle delle isole maggiori e tra Puglia e Basilicata.

Il dipartimento della protezione civile d’intesa con le regioni coinvolte, alle quali spetta l’attivazione dei sistemi di protezione civile nei territori interessati, ha emesso un avviso di condizioni meteorologiche avverse al nord Italia. I fenomeni meteo, impattando sulle diverse aree del Paese, potrebbero determinare delle criticità idrogeologiche e idrauliche.

I fenomeni saranno accompagnati da rovesci di forte intensità, frequente attività elettrica, grandinate e forti raffiche di vento. Sulla base dei fenomeni previsti e in atto è stata valutata per la giornata di oggi, domenica 7 luglio, allerta arancione per rischio idrogeologico su settori della Lombardia e allerta gialla per la Provincia Autonoma di Bolzano e settori di Piemonte e Lombardia.

Meteo per oggi 7 luglio: allerta gialla sulla Lombardia

Il Centro monitoraggio rischi naturali della Regione Lombardia ha diramato un’allerta gialla per temporali dalle 12 di domenica 7 luglio fino alle 6 di lunedì. È allerta gialla anche per rischio idrogeologico dalle 6 di domani alla mattinata di lunedì. Il Centro operativo comunale (Coc) della protezione civile, come si legge in una nota del Comune di Milano, sarà attivo per il monitoraggio dei livelli idrometrici dei fiumi Seveso e Lambro e per coordinare gli eventuali interventi in città.

Durante l’allerta meteo si invitano i cittadini e le cittadine a non sostare nei sottopassi, nelle aree a rischio esondazione di Seveso e Lambro, sotto e nelle vicinanze degli alberi e nei pressi di impalcature di cantieri, dehors e tende.