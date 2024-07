Papa Francesco, pace e migranti: “Democrazia è risolvere insieme i problemi di tutti”

Papa Francesco oggi è a Trieste per la conclusione della Settimana sociale dei Cattolici in Italia: testo inedito al quotidiano “Il Piccolo”.

Nelle prossime ore verrà pubblicata l’antologia di discorsi e messaggi di Jorge Mario Bergoglio intitolata “Al cuore della democrazia”. Il Sommo Pontefice ha quindi scritto una sorta di introduzione in occasione della sua visita per la Settimana sociale dei cattolici in Italia, dedicata quest’anno al tema “Al cuore della democrazia. Partecipare tra storia e futuro”.

Secondo Bergoglio lo stesso Giuseppe Toniolo, ispiratore e fondatore delle Settimane sociali, era uno studioso di economia il quale aveva compreso molto bene i limiti dell’homo oeconomicus, ovvero di quella visione antropologica basata sull’utilitarismo materialistico, come lui lo definiva, che atomizza la persona, amputandone la dimensione relazionale.

Per il Papa, insomma, significa che uno più uno non fa due, ma tre, perché la partecipazione e la cooperazione creano quello che gli economisti chiamano valore aggiunto, ovvero quel positivo e quasi concreto senso di solidarietà che nasce dal condividere e portare avanti, ad esempio nell’agone pubblico, questioni sulle quali trovare una convergenza.

Quindi la democrazia ha insito un valore grande e indubitabile: quello dell’essere “insieme”, del fatto che l’esercizio del governo avviene nell’ambito di una comunità che si confronta, liberamente e laicamente, nell’arte del bene comune, che non è altro che un diverso nome di ciò che chiamiamo politica.

“È proprio nella parola ‘partecipare’ – ha scritto Bergoglio – che troviamo il senso autentico di cosa sia la democrazia, di cosa significa andare al cuore di un sistema democratico. In un regime statalista oppure dirigista nessuno partecipa, tutti assistono, passivi. La democrazia invece richiede partecipazione, domanda di metterci del proprio, di rischiare il confronto, di far entrare nella questione i propri ideali, le proprie ragioni. Di rischiare“.

Papa Francesco, accoglienza, pace e inverno demografico

Il Papa ha quindi sottolineato le questioni sociali sulle quali il Paese è chiamato ad interagire. L’accoglienza “intelligente e creativa”, l’inverno demografico, le “autentiche politiche per la pace, che mettano al primo posto l’arte della negoziazione e non la scelta del riarmo”.

“In sintesi, quel prenderci cura degli altri che Gesù continuamente ci indica nel Vangelo come l’autentico atteggiamento nell’essere persone. – ha concluso Bergoglio – Da Trieste, città affacciata sul mar Mediterraneo, crogiuolo di culture, di religioni e di popoli diversi, metafora di quella fratellanza umana cui aspiriamo in questi tempi oscurati dalla guerra, possa scaturire un impegno più convinto per una vita democratica pienamente partecipata e finalizzata al vero bene comune“.