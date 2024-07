In Cina i “separatisti” di Taiwan saranno punibili anche con la pena di morte

La Repubblica popolare della Cina ha diffuso nuove linee guida a seguito dell’alzamento del livello di tensione con la vicina isola di Taiwan.

A lanciare l’allarme è stata l’organizzazione non governativa internazionale che si occupa della difesa dei diritti umani Human Rights Watch. Le nuove linee guida specificano che i crimini di secessione da parte dei “separatisti” taiwanesi saranno punibili secondo la legge cinese. Autorizzato il ricorso a processi in contumacia e persino alla pena di morte per chiunque affermi l’indipendenza di Taiwan.

La Repubblica popolare cinese sin dalla sua fondazione non ha mai governato Taiwan e non ha giurisdizione sull’isola, che è governata democraticamente, eppure la “considera” parte del suo territorio. Alla base ci sono motivazioni culturali, politiche, economiche e militari. “Le linee guida riguardanti i separatisti taiwanesi – ha scritto Hrw – ricordano che il governo cinese minaccia regolarmente Taiwan e i suoi 23 milioni di abitanti ed ha ampliato i suoi sforzi per soffocare le loro libertà fondamentali”.

La legge anti-secessione cinese del 2005 minacciava vagamente di utilizzare “altre misure” contro le “forze secessioniste taiwanesi” senza specificare cosa significasse “secessionista”. Le nuove linee guida rendono reato penale tutto ciò che riguarda l’indipendenza di Taiwan.

Inclusa “la creazione di un’organizzazione separatista per l’indipendenza di Taiwan”, la “promozione dell’ingresso di Taiwan nelle organizzazioni internazionali” e la deviazione dalla narrativa cinese di Taiwan “in campi come l’istruzione, la cultura, storia o mezzi di informazione”. Altri reati includono la “condotta volta a separare Taiwan dalla Cina” e la “partecipazione attiva in altro modo” a “organizzazioni separatiste” taiwanesi.

Cina contro Taiwan, i reati “gravi o vili”

Le linee guida minacciano processi in contumacia senza prescrizione per coloro che sfuggono al processo. Inoltre non fanno distinzione tra cittadini taiwanesi e stranieri. Le nuove linee guida minacciano anche la pena di morte per “reati” considerati “particolarmente gravi o vili”. Il governo cinese effettua il maggior numero di esecuzioni al mondo, anche se il numero esatto rimane un segreto di stato. Taiwan ha denunciato recenti casi di arresti, detenzioni e interrogatori arbitrari.

“È probabile che queste nuove linee guida – hanno concluso da Hrw – abbiano un ulteriore effetto dissuasivo sui circa 150mila cittadini taiwanesi che vivono in Cina, per i quali l’autocensura è una routine. Le nuove linee guida del tribunale rappresentano l’ultimo sforzo del governo cinese per controllare il diritto delle persone alla libertà di espressione oltre i suoi confini. Tutti hanno diritti e libertà fondamentali, compresi coloro che credono o sostengono l’indipendenza di Taiwan”.