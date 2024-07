Stromboli, allerta rossa per l’eruzione del vulcano: chiesti rinforzi sull’isola

A seguito dell’ultima eruzione del vulcano Stromboli la Prefettura ha deciso il passaggio dell’allerta da arancione a rossa.

Il capo dipartimento della protezione civile ha convocato una riunione con i centri di competenza e il dipartimento di protezione civile della Regione Siciliana in Prefettura. È stato deciso il passaggio della fase operativa nazionale da “Attenzione” a “Preallarme” e del livello di allerta da “Arancione” attività eruttiva alta a “Rosso”, ovvero attività eruttiva molto alta.

È stato attivato in Prefettura il Centro Coordinamento Soccorsi per un costante monitoraggio e aggiornamento dell’evoluzione dell’attività vulcanica. Già dalla serata di ieri la guardia di finanza e la capitaneria di porto si alternano per monitorare lo specchio d’acqua interessato e le acque che costeggiano l’isola. Sono stati richiesti ulteriori rinforzi delle forze dell’ordine e dei vigili del fuoco. Vigili già presenti sull’isola. Nonché del personale della protezione civile regionale che verranno dispiegati da parte della polizia di stato, dell’Arma dei carabinieri e della guardia di finanza.

Il Comune di Lipari, a tutela della pubblica e privata incolumità, ha disposto, con ordinanza, il divieto di scalata allo Stromboli e di avvicinamento o sosta in prossimità delle spiagge in orario notturno. Ha inoltre ordinato il divieto di approdo alle imbarcazioni non in servizio di linea che effettuano escursioni turistiche giornaliere e la sosta e ancoraggio in prossimità della costa.

L’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (Ingv), Osservatorio Etneo, ha comunicato l’analisi delle immagini delle telecamere della rete di videosorveglianza dello Stromboli. E da personale Ingv in campo. Al momento è attivo un flusso lavico emesso da una bocca a circa 600 metri sul mare. Che raggiunge la linea di costa provocando la formazione di una nube di vapore e cenere.

Eruzione dello Stromboli, il Ministro: “Sorvegliato speciale”

Il fenomeno produce episodici flussi piroclastici con bassa energia e rotolamenti di materiale che si propagano lungo la Sciara del fuoco, raggiungendo rapidamente il mare. L’ampiezza media del tremore vulcanico si è mantenuta su valori alti o molto alti. Per poi portarsi, con delle oscillazioni, nella fascia dei valori medi intorno alle 4, su cui attualmente permane.

“Mai come in queste ore il vulcano Stromboli è stato un sorvegliato speciale”, ha detto il Ministro per la Protezione civile, Nello Musumeci. Continua l’attività di monitoraggio del vulcano Stromboli: raddoppiato preventivamente il numero dei vigili del fuoco sull’isola. A Roma, il capo Dipartimento Renato Franceschelli e il capo del Corpo Carlo Dall’Oppio stanno partecipando al Comitato Operativo di protezione civile.