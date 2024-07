Regno Unito, il Partito laburista vince le elezioni: chi è il nuovo premier

Il Partito laburista sarà la nuova forza di governo del Regno Unito: trionfa il leader Keir Starmer, bufera sul premier uscente Rishi Sunak.

“Ce l’abbiamo fatta! Ci avete fatto campagna, ci avete combattuto, ci avete votato, e ora è arrivato. Il cambiamento inizia ora”, così il leader laburista e premier in pectore britannico Keir Starmer. “Quattro anni e mezzo di lavoro per cambiare il partito. – ha continuato Starmer – Ecco a cosa serve: un partito laburista cambiato, pronto a servire il nostro paese, pronto a riportare la Gran Bretagna al servizio dei lavoratori”.

Il Partito laburista britannico sarà quindi la nuova forza al governo. Il conteggio delle schede ha assegnato i laburisti i 326 seggi necessari a garantire la maggioranza. Gli exit poll pubblicati ieri indicano che il partito potrebbe ottenere una maggioranza schiacciante, pari a 410 seggi sui 650 complessivi della Camera dei comuni.

Il Partito conservatore del primo ministro uscente Sunak è destinato a subire il peggior risultato della sua storia, con solo 140 seggi. Se questi dati dovessero essere confermati si tratterebbe in netto calo rispetto ai 365 ottenuti dal partito nel 2019. Secondo i dati degli exit poll, molto positiva è stata la tornata elettorale per i liberaldemocratici che otterrebbero 58 seggi. Per Reform Uk, dopo i primi segnali positivi che assegnavano alla forza populista guidata da Nigel Farage 13 seggi, la nuova stima indica un totale di 4 scranni.

Rishi Sunak è intervenuto questa mattina, dopo l’annuncio della riconferma del suo seggio a Richmond, nello Yorkshire. In un discorso il premier ha affermato che “i laburisti hanno vinto queste elezioni” e ha aggiunto di aver chiamato Keir Starmer per congratularsi con lui. “In questa notte difficile, vorrei esprimere la mia gratitudine alla gente del collegio elettorale di Richmond e Northallerton per il vostro continuo sostegno“, ha dichiarato Sunak.

Regno Unito, elezioni: “Un verdetto che fa riflettere”

“Oggi il potere passerà di mano in modo pacifico e ordinato, con la buona volontà di tutte le parti. Questo è qualcosa che dovrebbe dare a tutti noi fiducia nella stabilità e nel futuro del nostro Paese. – ha detto il premier uscente – Il popolo britannico stasera ha emesso un verdetto che fa riflettere, c’è molto da imparare e mi assumo la responsabilità della sconfitta. Ai molti candidati conservatori che hanno perso stasera, nonostante i loro sforzi instancabili, i risultati e la loro dedizione alle loro comunità dico: mi dispiace“.

Nigel Farage, leader del partito Reform Uk rappresenterà il seggio di Clacton, nell’Essex, nella Camera dei comuni dopo aver vinto con una maggioranza di quasi 10mila voti. Farage ha ottenuto 21.225 voti, sottraendo il seggio ai conservatori, arrivati secondi con 12.820 voti. Commentando il risultato, ha affermato: “Penso che ciò che Reform Uk ha realizzato in poche settimane sia davvero straordinario“