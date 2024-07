Saldi estivi 2024, si parte sabato 6 luglio: tutte le previsioni (e le preferenze)

L’interesse dei consumatori è alto, non resta che partire: i saldi estivi 2024 partiranno ufficialmente sabato 6 luglio.

L’unica eccezione è rappresentata dalla provincia autonoma di Bolzano. Per il resto, i saldi estivi 2024 interesseranno tutte le regioni italiane. Così come “interessano” i consumatori. Almeno uno su due ha intenzione di acquistare almeno un capo o prodotto moda, per un giro d’affari complessivo che stimiamo in oltre 3,5 miliardi di euro. I dati provengono da un sondaggio di Confesercenti.

Secondo l’associazione dei consumatori le vendite di fine stagione estive saranno un momento importante per gli imprenditori del commercio moda, che vengono da un trimestre primaverile “freddo” sotto il profilo delle vendite. Complice anche il meteo incerto che ha caratterizzato la primavera 2024, il 39% dei consumatori che ha acquistato in questo periodo meno capi, calzature e accessori.

Un’ulteriore spinta ai consumi, comunque, dovrebbe arrivare grazie ai rinnovi contrattuali firmati quest’anno. Uno su tutti quello del terziario i cui dipendenti riceveranno a luglio 600 milioni di euro di una tantum. E poi le quattordicesime: il 19% di chi la riceve la impiegherà anche per acquisti moda durante le vendite di fine stagione. Complessivamente, dunque, le attese di vendita sono improntate alla stabilità rispetto allo scorso anno, anche se molto conterà la variabile meteo.

Oltre al 55% che ha già dichiarato l’intenzione di acquistare, c’è anche un 31% di intervistati che passeggerà comunque tra le vetrine (virtuali o reali) e valuterà in base alle offerte e agli sconti, ed un ulteriore 6% che ancora non ha deciso. Solo il 7% degli intervistati dichiara di non volere approfittare dell’occasione. Sono le calzature il prodotto moda più ricercato, indicato dal 61% degli intervistati: soprattutto sneaker estive, ma anche ballerine, sandali e slingback e scarpe da barca.

Saldi estivi 2024, tutte le preferenze

Al secondo posto delle preferenze t-shirt e top, al terzo pantaloni e gonne. Novità di quest’anno le “gonne midi”, di media lunghezza, ma sono cercati sempre anche shorts e bermuda di denim e leggings, oltre ai classici pantaloni estivi leggeri tipo chino per gli uomini, tra i quali emerge un interesse anche per pantaloni cargo, lunghi o corti che siano. Il 41% degli intervistati cercherà anche maglieria estiva. Nella top ten ci sono anche abiti e vestiti (39%), e camicie (30%), poi costumi e moda mare (29%), pigiami e camicie da notte (16%) e infine borse (15%).

“I saldi di fine stagione rimangono tra gli eventi commerciali più apprezzati, anche se l’eccesso di promozioni e presaldi ne hanno ridotto l’impatto. L’auspicio è che si raggiungano i risultati dello scorso anno, magari anche qualcosa di più grazie all’arrivo delle alte temperature”, ha commentato Benny Campobasso, presidente di Fismo, la federazione dei negozi moda di Confesercenti.