Come smettere completamente di fumare, farmaci e comportamenti: le linee guida dell’Oms

L’Organizzazione Mondiale della Sanità ha appena pubblicato le linee guida complete per aiutare i consumatori di tabacco a smettere di fumare.

Si tratta di una combinazione di farmaci efficaci, comportamenti e supporto sanitario anche telefonico e digitale. L’obiettivo è quindi aiutare gli oltre 750 milioni di fumatori nel mondo a smettere. Le raccomandazioni riguardano sigarette, pipe ad acqua, prodotti da tabacco senza fumo, sigari, tabacco da arrotolare e prodotti da tabacco riscaldato.

Sostenere i fumatori è una delle misure fondamentali previste dalla Convenzione quadro dell’Oms. Le linee guida sono destinate principalmente agli operatori sanitari che lavorano in contesti clinici e comunitari. Il documento, inoltre, contiene raccomandazioni per i governi e per le autorità sanitarie per migliorare l’adozione e l’implementazione di interventi efficaci per la cessazione del tabacco.

“Queste linee guida – ha detto Tedros Adhanom Ghebreyesus, direttore generale dell’Oms – segnano una pietra miliare nella nostra battaglia globale contro questi prodotti pericolosi e conferisce ai Paesi gli strumenti essenziali per supportare efficacemente le persone a smettere di fumare e alleviare il peso globale del tabacco, malattie comprese”.

È stimato che oltre il 60% degli 1,25 miliardi di consumatori di tabacco nel mondo, più di 750 milioni di persone, desidera smettere. Ma il 70% non ha accesso a servizi efficaci per smettere. “Dobbiamo apprezzare la forza e la sofferenza sopportate dagli individui e dai loro cari per superare la dipendenza. – ha affermato Rüdiger Krech, direttore della promozione della salute presso l’Oms – Queste linee guida sono progettate per aiutare le comunità e i governi a fornire il miglior supporto e assistenza possibili per coloro che intraprendono questo viaggio impegnativo”.

Smettere di fumare, le raccomandazioni dell’Oms

L’Oms raccomanda vareniclina, Terapia sostitutiva della nicotina (Nrt), bupropione e citisina come trattamenti efficaci per smettere di fumare. Nell’aprile 2024, la gomma e il cerotto alla nicotina sono diventati i primi prodotti Nrt “prequalificati” dall’Organizzazione. Necessaria poi una consulenza agli operatori sanitari (da 30 secondi a 3 minuti) offerta di routine in contesti sanitari, insieme a un supporto comportamentale più intenso (consulenza individuale, di gruppo o telefonica) per gli utenti interessati.

Inoltre, devono essere previsti interventi digitali come messaggi di testo, app per smartphone e programmi Internet possono essere utilizzati come strumenti aggiuntivi. L’Oms incoraggia infine gli operatori sanitari, i politici e le parti interessate ad adottare e attuare le linee guida per promuovere la cessazione del fumo e migliorare la salute di milioni di persone in tutto il mondo.