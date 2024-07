Vacanze in sicurezza, come prenotare ed evitare le truffe online: otto consigli

Il fenomeno delle truffe online, specie d’estate con l’approssimarsi delle vacanze, è in costante ascesa: i consigli di polizia ed Airbnb.

Le forze dell’ordine e la piattaforma online leader del settore hanno lanciato l’allarme e messo in guardia gli utenti. Gen Z e Millennial sono le generazioni più colpite, nonostante siano native digitali. Le truffe riguardano soprattutto frodi con carte, di credito, di debito o prepagate, e phishing. Già attiva una campagna online il cui testimonial è l’imprenditore digitale, docente e scrittore Marco Camisani Calzolari.

Secondo il Report 2023 delle attività della postale, l’anno scorso si è registrato un considerevole aumento dei tentativi di truffa online in Italia. Il denaro sottratto è passato da 114 milioni di euro del 2022 a 137 milioni (+20%). Sono invece 2.500 i siti di phishing individuati e bloccati da Airbnb solamente negli ultimi 12 mesi. 1 italiano su 5 dichiara di aver subìto almeno una truffa mentre faceva acquisti in rete, percentuale che sale al 33,1% nella fascia d’età 25-34 anni1 giovane su 3 è caduto nelle “trappole” dell’e-commerce.

“Sebbene la maggior parte delle truffe – ha detto Massimo Bruno, primo dirigente della polizia di stato e direttore della divisione financial cybercrime – si realizzino al di fuori delle piattaforme di prenotazione di viaggi, anche in tale settore riscontriamo significative evidenze, specialmente in coincidenza dei periodi di punta per la pianificazione delle vacanze”.

I Millennial ammettono di essere disposti ad azzardare acquisti d’impulso se ciò comporta un risparmio in termini economici. Le persone di questa fascia d’età, infatti, sono più propense a mettersi d’accordo al di fuori delle piattaforme di prenotazione affidabili, esponendosi in questo modo a un maggiore rischio che qualcosa vada storto. Infine, l’attitudine rilassata nei confronti dei social media che si frequentano ogni giorno può essere tra le cause che espongono i più giovani alle brutte sorprese.

Vacanze, allarme truffe: i consigli della postale

Otto, quindi, i consigli di polizia postale ed Airbnb. Prima di tutto, controllare l’indirizzo del sito web: che sia la piattaforma ufficiale desiderata. Non cliccare poi su link sconosciuti. Se non si è sicuri che un messaggio o un post provengano da un’azienda riconosciuta, non condividere o interagire con essi e non cliccare su eventuali link presenti. Offerte troppo convenienti o richieste di caparra possono costituire un campanello d’allarme. Diffidare quindi e prendere il tempo necessario per effettuare verifiche. Inoltre non bisogna mai pagare con bonifico bancario bensì con carta di credito in quanto si è più tutelati.

Il quinto consiglio è quello di prenotare, pagare e comunicare solo sulla piattaforma. Anche il controllo delle recensioni può essere utile prima di prenotare, controllando le valutazioni. Comunicare con l’host a prenotazione effettuata, prima di mettersi in viaggio. In caso di mancanza di risposta, contattare subito il servizio clienti. Infine, si è effettuato un pagamento fuori dal sito, è necessario contattare subito anche in questo caso l’assistenza clienti.