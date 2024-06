Negli Stati Uniti se vieni condannato non puoi più votare. A volte, anche a vita

Nel 2022, oltre 4,4 milioni di persone negli Stati Uniti sono state private dei diritti civili a causa di una condanna per un crimine.

Altre migliaia di elettori non hanno potuto votare perché erano in prigione. Secondo una stima, mezzo milione di latino americani sono stati privati ​​dei diritti civili. In alcuni stati, come la Florida, i minorenni condannati possono perdere il diritto in modo permanente anche prima di essere abbastanza grandi per votare.

I dati provengono da un rapporto pubblicato in queste ore da Sentencing Project, Human Rights Watch e American Civil Liberties Union. Il documento di 55 pagine è intitolato “Out of Step: US Policy on Voting Rights in Global Perspective”. Esso esamina le leggi di 136 Paesi in tutto il mondo con una popolazione di almeno 1,5 milioni. La maggioranza dei Paesi non nega quasi mai il diritto di voto a una persona a causa di una condanna penale. I dati potrebbero quindi incidere anche sulle elezioni presidenziali previste nei prossimi mesi.

“Il diritto di voto è protetto dalle leggi internazionali sui diritti umani. Gli Stati Uniti dovrebbero riformare lo status anomalo in materia di diritto di voto. – ha affermato Alison Leal Parker, vicedirettore di Human Rights Watch – Il diritto di voto e la legittimità del sistema democratico negli Stati Uniti non dovrebbero dipendere dal suo sistema legale penale, che si basa e perpetua la discriminazione”.

Le leggi sulla privazione dei diritti civili negli Stati Uniti risalgono alla fine della guerra civile. Dopo che i neri precedentemente ridotti in schiavitù hanno ottenuto il diritto di voto, i legislatori statali hanno iniziato ad espandere l’elenco dei crimini e a revocare il diritto di voto per qualsiasi condanna. Nonostante il Voting Rights Act del 1965, leggi sulla privazione del diritto di voto rimangono in 48 stati degli Stati Uniti.

“Negli ultimi anni – ha detto Nicole D. Porter, direttrice senior del patrocinio per The Sentencing Project – abbiamo visto molte giurisdizioni statunitensi e altri Paesi iniziare a concedere nuovamente il diritto di voto a persone precedentemente coinvolte nel sistema legale penale. Questo progresso è promettente, ma c’è ancora molto lavoro da fare”.

Al di fuori degli Stati Uniti, la tendenza è verso una maggiore concessione del diritto di voto. Nel 2014, ad esempio, l’Egitto ha abrogato una legge radicale che vietava il voto, senza limiti di tempo, per chiunque fosse condannato per un reato. L’Alta Corte ugandese nel 2020 ha affermato il diritto costituzionale di voto di tutti i cittadini di età pari o superiore a 18 anni, compresi i detenuti.

Nel 2022, l’Alta Corte della Tanzania ha ritenuto incostituzionale una legge che privava dei diritti civili le persone condannate a più di sei mesi di carcere. Perché troppo generale e incoerente con la costituzione del paese. Nello stesso anno, il governo cileno ha eliminato alcuni ostacoli al voto dei detenuti. Consentendo loro di votare nei referendum costituzionali nel 2022 e nel 2023.