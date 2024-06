Elezioni Usa, Donald Trump vince il dibattito. “Ma Joe Biden dovrebbe ritirarsi”

Donald Trump ha vinto il primo dibattito per le presidenziali, ma all’indomani dello “scontro” l’attenzione è tutta per Joe Biden.

L’attuale presidente degli Stati Uniti non è apparso al massimo della forma: voce roca e bassa, frasi poco chiare, poca prontezza nelle reazioni. Tanto che tra i democratici si è aperto un dibattito circa il suo ritiro dalle elezioni ed una sua eventuale sostituzione. Per il momento, però, “non si ritirerà“, ha detto il portavoce della campagna Biden Seth Schuster.

“Il presidente Biden dovrebbe fare un passo indietro e ritirarsi dalla corsa per la Casa Bianca. – ha detto il vincitore di tre premi Pulitzer Thomas Friedman – Il dibattito mi ha fatto piangere. Non riesco a ricordare un momento più straziante nella campagna presidenziale americana nella mia vita”.

Joe Biden, candidato democratico alla Casa Bianca, ha 81 anni. Già da diverso tempo sono salite alla ribalta delle cronache gaffe che sarebbero riconducibili alla poca lucidità. L’avversario repubblicano è Donald Trump, 78 anni. Il tycoon da par suo si è sempre mostrato aggressivo ed ha alzato spesso la voce anche nei 90 minuti di dibattito trasmesso dalla Cnn.

Nei suoi interventi Biden ha dato risalto all’aborto, ai rischi della democrazia e dell’economia nel caso in cui Trump dovesse vincere le elezioni a novembre. Trump ha invece avuto dei toni più offensivi nei confronti del rivale democratico, puntando sul tema dei migranti, dell’inflazione e della salvaguardia del “made in Usa”.

A moderare il dibattito in onda sulla Cnn sono stati i giornalisti Jake Tapper e Dana Bash. Al loro ingresso negli studi televisivi i due candidati non si sono nemmeno guardati in faccia. Al presidente Biden è stato chiesto di mandare un messaggio a tutte le persone che in questo momento credono di non essere in una buona situazione: “Trump mi ha lasciato una situazione economica al collasso con la disoccupazione in aumento. Abbiamo dovuto rimettere insieme idee perché abbiamo ereditato il caos più totale dalla precedente amministrazione”.

Trump ha replicato elogiando lo stato dell’economia durante la sua amministrazione, sottolineando come durante il Covid ci sia stata anche una grande gestione della pandemia. Secondo l’ex presidente “tutto stava andando alla grande“. Anche il diritto all’aborto è stato al centro del dibattito di giovedì sera. Nello stesso giorno in cui la Corte Suprema ha respinto un appello in una causa contro il divieto di aborto in Idaho.

Elezioni Usa, immigrazione al centro del dibattito

Anche l’immigrazione è stata al centro del dibattito, con Biden che con il recente decreto ha cercato di guadagnare terreno in vista delle elezioni. “Con la nostra amministrazione c’è stata una diminuzione del 40% delle persone che attraversano il confine“, ha affermato il presidente.

Opinione completamente diversa quella di Trump, che invece sostiene che ancora oggi c’è un grande numero di migranti che sta entrando illegalmente negli Stati Uniti tramite gli istituti psichiatrici e i manicomi. Successivamente il tycoon si è lamentato del fatto che i migranti che arrivano illegalmente nel Paese vengono ospitati in hotel di lusso, mentre i veterani sono per strada. Successivamente Trump ha definito il ritiro degli Stati uniti dall’Afghanistan come “il giorno più imbarazzante nella storia degli Stati Uniti“.