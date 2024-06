5 per mille, a chi andrà il beneficio in Italia? 81mila soggetti per 520 milioni di euro

L’Agenzia delle Entrate ha diffuso in queste ore gli elenchi dei beneficiari del 5 per mille 2023, il contributo proveniente dall’Irpef.

Si tratta di quasi 81mila soggetti ammessi al contributo che, in base alle preferenze espresse dai cittadini nelle dichiarazioni dello scorso anno, riceveranno oltre 520 milioni di euro. Tra i destinatari, Enti del Terzo Settore e Onlus, della Ricerca sanitaria e scientifica, Associazioni sportive dilettantistiche, Enti per la tutela dei beni culturali e paesaggistici, Enti gestori delle aree protette e quasi 8mila Comuni.

L’elenco degli ammessi comprende in totale 80.838 enti, suddivisi per categoria. In cima alla classifica si trovano gli Enti del Terzo Settore e Onlus (58.870), a seguire le Associazioni sportive dilettantistiche (13.306), gli enti impegnati nella ricerca scientifica (446), quelli che operano nel settore della sanità (106), gli enti dei beni culturali e paesaggistici (177) e gli Enti gestori delle aree protette (24). Nell’elenco figurano anche 7.909 Comuni.

In base alle scelte espresse dai cittadini, il 5 per mille 2023 distribuirà oltre 520 milioni di euro. Alla categoria degli Enti del Terzo Settore e Onlus andranno oltre 332 milioni (64%), alla ricerca sanitaria oltre 83 milioni (16%) mentre a quella scientifica saranno destinati nel complesso quasi 70 milioni (13%). Seguono i Comuni (oltre 15 milioni di euro), le Associazioni sportive dilettantistiche (17,8 milioni), gli Enti per la tutela dei beni culturali e paesaggistici (2,8 milioni) e gli Enti gestori delle aree protette (716mila euro).

Il 5 per mille della propria Irpef può essere destinato a sostegno degli enti del Terzo settore e delle onlus, al finanziamento della ricerca scientifica e sanitaria e delle attività di tutela e valorizzazione dei beni culturali e paesaggistici. Inoltre, può essere destinato al sostegno delle attività sociali svolte dal proprio Comune di residenza, delle associazioni sportive dilettantistiche e degli Enti gestori delle aree protette.

5 per mille, l’iscrizione al Runts

Nella categoria degli enti del terzo settore e onlus sono compresi sia gli enti iscritti al Registro unico nazionale del terzo settore (Runts), gestito dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, sia le organizzazioni non lucrative di utilità sociale iscritte all’Anagrafe delle onlus, gestita dall’Agenzia delle Entrate, accreditati al contributo.

Tra i soggetti maggiormente scelti dai cittadini ci sono la Fondazione Airc per la ricerca sul cancro, Emergency, Lega del Filo d’Oro, Ail e Medici Senza Frontiere. La lotta alle malattie ed il sostegno ai più deboli restano le opzioni preferite dai contribuenti italiani. Scorrendo ancora l’elenco ci si imbatte anche nella Fondazione Veronesi, in Telethon, Unicef, nella Lav, la Lega Antivivisezione. Nella top 30 anche Radio Maria a cui andrà circa 1 milione e 700mila euro.