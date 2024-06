Un nuovo satellite proteggerà la Terra da eventi meteo estremi e cambiamenti climatici

Meteo, eventi estremi e cambiamento climatico: un nuovo satellite lanciato nello spazio da SpaceX promette di “proteggere l’umanità”.

Si tratta del Goes-U (Geostationary Operational Environmental Satellite U) della National Oceanic and Atmospheric Administration (Noaa). Il satellite è decollato ieri con il razzo SpaceX Falcon Heavy dal Launch Complex 39A del Kennedy Space Center della Nasa in Florida, negli Stati Uniti.

I satelliti della serie GoesS-R svolgono un ruolo fondamentale nel fornire una copertura continua dell’emisfero occidentale, compreso il monitoraggio dei sistemi tropicali nel Pacifico orientale e nell’oceano Atlantico. Anche Goes-U fornirà una copertura continua del tempo e delle condizioni ambientali pericolose in gran parte dell’emisfero occidentale.

“Mentre negli Usa e nel mondo si avvertono gli effetti di condizioni meteorologiche estreme, i satelliti come Goes monitorano il meteo in tempo reale. – ha affermato l’amministratore della Nasa Bill Nelson – Nasa e Noaa hanno lavorato insieme per diversi decenni per riportare sulla Terra dati per prepararsi a forti tempeste, rilevamento di incendi e molto altro ancora. Questa flotta di satelliti avanzati sta rafforzando la resilienza ai cambiamenti climatici e proteggendo l’umanità dai rischi meteorologici”.

Oltre alle previsioni terrestri, la costellazione Goes aiuta i meteorologi a prevedere il meteo “spaziale”. Che può interferire con l’elettronica satellitare, i Gps e le comunicazioni radio. Goes-U va oltre le capacità dei suoi predecessori. Questo grazie ad un nuovo strumento meteorologico spaziale, il Compact Coronograph-1. Che blocca la luce intensa del Sole in modo che gli scienziati possano osservare l’atmosfera relativamente più debole.

“Ci sono molte applicazioni per i dati Goes. Molte delle quali hanno un impatto diretto sulla nostra vita quotidiana qui sulla Terra. – ha spiegato Nicky Fox, amministratore associato, Science Mission Directorate della Nasa – Monitoreremo i cambiamenti climatici. Forniremo informazioni critiche prima che si verifichino condizioni meteorologiche avverse e disastri naturali”.

Goes, il satellite che monitorerà il meteo estremo

Una volta che Goes-U sarà in orbita geostazionaria, a circa 22.200 miglia sopra la Terra, verrà ribattezzato Goes-19. Dopo aver completato con successo il controllo orbitale dei suoi strumenti e sistemi, entrerà in servizio. Monitorando il tempo su gran parte del Nord America, il Messico, l’America centrale e meridionale, i Caraibi e l’oceano Atlantico fino alla costa occidentale dell’Africa.

“I dati forniti da Goes-U sono fondamentali per proteggere la sicurezza delle persone nell’emisfero occidentale”, ha detto John Gagosian, direttore della divisione satellitare della Joint Agency della Nasa. Il Goddard Space Flight Center della Nasa a Greenbelt, nel Maryland, ha supervisionato l’acquisizione della navicella spaziale e degli strumenti della serie Goes-R.