Meteo, previsioni per domenica 23 giugno: Minosse “ferito”, estate rimandata al nord Italia

Le previsioni meteo per oggi in Italia, domenica 23 giugno, confermano che l’anticiclone africano Minosse sarà “ferito”.

La giornata sarà contrassegnata da un tempo da precipitazioni a tratti molto forti e temporalesche con grandine, al centro ed al nord. Asud ci sarà un tempo più soleggiato, le nuvole invece copriranno il cielo delle altre regioni. Temperature in diminuzione, meno accentuata al meridione.

Il rischio temporali al nord ha portato il Centro Monitoraggio Rischi Naturali della Regione Lombardia ha diramato un’allerta gialla (ordinaria) per temporali dalle ore 17 di ieri, sabato 22 giugno, alle 6 di oggi. Il Centro Operativo Comunale (Coc) della Protezione civile è attivo per il monitoraggio dei livelli idrometrici dei fiumi Seveso e Lambro e per coordinare gli eventuali interventi in città.

La Protezione civile ha invitato i cittadini a non sostare nei sottopassi, nelle aree a rischio esondazione, sotto e nelle vicinanze degli alberi e nei pressi di impalcature di cantieri, dehors e tende. È importante anche prestare attenzione ai fenomeni meteorologici in occasione di eventi all’aperto, al fine di prevenire situazioni di pericolo.

Quello previsto dal meteo di oggi domenica 23 giugno è il secondo ciclone che si abbatterà sull’Italia dopo quello delle scorse ore. È in arrivo dall’Irlanda e porterà maltempo diffuso sul settentrione in spostamento verso Toscana, Umbria e Marche. Dopo una fase calda e umida i temporali sono più forti: si temono supercelle temporalesche in Val Padana con raffiche di vento (downbursts) e grandine grossa.

La “ferita” irlandese resterà attiva al centro ed al nord anche durante la prossima settimana. Almeno fino a mercoledì i temporali saranno frequenti, anche se a prevalente sviluppo diurno, con cielo poco nuvoloso al mattino e piogge nel pomeriggio. Con la nuova settimana Minosse sarà solo un ricordo, le temperature più alte si attesteranno sui 32-34 gradi al sud, 29-30 gradi al centro e sui 23-25 gradi al nord. Un crollo di 10 gradi repentino e anomalo.

Meteo per domenica 23 giugno: brusco calo delle temperature previsto

La perturbazione in transito verso il mar Ligure determinerà così un marcato peggioramento delle condizioni del tempo su gran parte del settentrione, associato a un brusco calo delle temperature, e che si estenderà successivamente alle regioni centrali, con rovesci e temporali sparsi.

Sempre ieri, oltre che sulla Lombardia, la Protezione civile ha emesso un avviso di condizioni meteorologiche avverse per Piemonte, Veneto e Provincia autonoma di Bolzano, in rapida estensione dalle prime ore di oggi a Emilia-Romagna e Toscana. I fenomeni saranno accompagnati da rovesci di forte intensità, frequente attività elettrica, locali grandinate e forti raffiche di vento.