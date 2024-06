Farmaci per il diabete usati per perdere peso, è allarme falsi: l’Oms lancia il primo avviso ufficiale

È allarme in tutto il mondo per la contraffazione dei farmaci per il diabete utilizzati per perdere peso: l’Oms lancia un avviso ufficiale.

Dopo il boom della vendita di questo tipo di medicinali, usati sempre più per controllare il peso, sono giunte all’Organizzazione Mondiale della Sanità numerose segnalazioni provenienti da Brasile, Stati Uniti, Regno Unito ed Irlanda del Nord. Il Sistema globale di sorveglianza e monitoraggio (Gsms) ha osservato un aumento delle segnalazioni di prodotti falsificati in tutte queste aree a partire dal 2022.

L’allarme contraffazione nello specifico riguarda tre lotti di prodotti a base di semaglutide della Ozempic. “L’Oms consiglia agli operatori sanitari, alle autorità di regolamentazione e al pubblico di prestare la massima attenzione – ha affermato Yukiko Nakatani, vicedirettore generale dell’Oms per i medicinali essenziali e i prodotti sanitari – Chiediamo alle parti interessate di interrompere qualsiasi utilizzo di farmaci sospetti e di segnalarli alle autorità competenti”.

I semaglutidi vengono solitamente prescritti alle persone con diabete di tipo 2 per abbassare i livelli di zucchero nel sangue. È dimostrato che riducono anche il rischio di eventi cardiovascolari. La maggior parte dei prodotti a base di semaglutide deve essere iniettata in maniera sottocutanea una volta a settimana. Ma sono disponibili anche sotto forma di compresse da assumere per via orale quotidianamente.

Il boom delle vendite e delle prescrizioni, però, è avvenuto in questi anni a causa del fatto che questi medicinali sopprimono l’appetito. Pertanto in alcuni Paesi vengono sempre più prescritti per la perdita di peso. Trovarli è stato sempre più difficile ed a quel punto sono cominciati a circolare prodotti contraffatti venduti anche online.

I falsi potrebbero avere effetti dannosi per la salute: se i medicinali non contengono il principio attivo possono portare a complicazioni derivanti da livelli di glucosio nel sangue o problemi di peso non gestiti correttamente. Inoltre, nel dispositivo di iniezione può essere contenuto un altro principio attivo non dichiarato, ad esempio l’insulina, che porterebbe ad una gamma imprevedibile di rischi.

I semaglutidi non fanno parte dei trattamenti raccomandati dall’Oms per la gestione del diabete a causa del loro costo elevato. Inoltre, sono disponibili trattamenti più convenienti per il diabete, con effetti simili a quelli dei semaglutidi sulla glicemia e sul rischio cardiovascolare.

“Si consiglia ai pazienti – hanno fatto sapere dall’Oms – di acquistare medicinali con la prescrizione di medici autorizzati ed evitare di comprare medicinali da fonti sconosciute o non verificate, come quelle che possono essere trovate online. Inoltre bisogna sempre controllare la confezione e le date di scadenza dei medicinali al momento dell’acquisto”.