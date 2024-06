Maturità 2024, è tutto pronto: attenzione ad ansia, ripassi, toto-tracce e Intelligenza Artificiale

Maturità 2024: ansia, ripassi, toto-tracce e Intelligenza Artificiale. Mancano ormai davvero poche ore alla prima prova.

Prima prova prevista per mercoledì 19 giugno alle ore 8 e 30. Sarà il fatidico “tema”, la prova scritta uguale per tutte le scuole ad aprire gli esami di maturità come al solito. La prova avrà una durata massima di 6 ore. A disposizione di tutti gli indirizzi di studio ci saranno 7 tracce che fanno riferimento agli ambiti artistico, letterario, storico, filosofico, scientifico, tecnologico, economico, sociale.

Il giorno successivo, sempre alle 8 e 30 con prove diverse secondo le discipline caratterizzanti i singoli percorsi di studio. Dal lunedì successivo, il 24 giugno è previsto il colloquio, con le commissioni ascolteranno 5 candidati al giorno. Per molti studenti l’inizio dell’esame orale slitterà a causa dei ballottaggi delle elezioni comunali. I Comuni al secondo turno torneranno al voto domenica 23 e lunedì 24, fino alle ore 15. Ci vorrà poi qualche ora per lo spoglio e la successiva pulizia degli ambienti. L’inizio degli orali potrebbe quindi slittare a martedì 25 o mercoledì 26 giugno.

Gli esami di maturità 2024 interesseranno 526.317 studenti, 512.530 interni e 13.787 esterni, che verranno esaminati da 14.072 commissioni, per un totale di 28.038 classi. Dai licei arriva il maggior numero di candidati, sono 266.057, seguono quelli degli istituti tecnici, 172.504; infine ci sono 87.756 studenti degli istituti professionali.

Maturità 2024, attenzione a burnout e Intelligenza Artificiale

Due i fattori che, stando ad alcuni sondaggi, stanno caratterizzando la preparazione dei ragazzi all’esame. Il primo è il rischio burnout per gli studenti, ovvero lo stress eccessivo che sta caratterizzando 9 giovani su 10. Tutto ciò starebbe portando disturbi del sonno, alimentazione disordinata, aumento dell’uso di caffeina, di farmaci, nonché di social e giochi online. Il secondo fattore concerne l’utilizzo, in fase di preparazione, dell’Intelligenza Artificiale. 1 studente su 4 sta usando strumenti come ChatGpt o Gemini per ripassare i programmi.

Passiamo al toto-tracce della prima prova. Quest’anno attenzione all’anniversario dell’assassinio di Giacomo Matteotti, la nascita 150 anni fa di Guglielmo Marconi e quella 120 anni fa di Robert Oppenheimer, il “padre” dell’atomica. Tra gli autori più gettonati Luigi Pirandello, Gabriele D’Annunzio, Alessandro Manzoni e Giuseppe Ungaretti. Tra le ricorrenze storiche spiccano la Prima Guerra Mondiale e lo sbarco in Normandia. E poi le guerre di Gaza ed Ucraina, i 20 anni di Facebook e la violenza di genere. La seconda prova, come già accennato, riguarda una o più delle discipline che caratterizzano il corso di studi. Al liceo classico, ad esempio la seconda prova è una versione di greco; allo scientifico è di matematica. Al classico, gli autori in pole sono Plutarco, Aristotele, Senofonte e Isocrate.