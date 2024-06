Amburgo, armato di piccone semina il panico tra i tifosi: ferito dalla polizia tedesca

Paura ad Amburgo, in Germania, dove sono in corso gli Europei di calcio: un uomo ha seminato il panico in strada armato di piccone e molotov.

Contro di lui la polizia ha reagito sparandogli e ferendolo gravemente ad una gamba. “Si tratta di un caso isolato, il che significa che non ha nulla a che fare con il calcio“, ha riferito ai giornalisti la portavoce della polizia di Amburgo Sandra Levgruen.

Il riferimento è al fatto che di lì a poco ad Amburgo sarebbe andato in scena il match tra Polonia ed Olanda. L’aggressore, ricoverato in ospedale, sta ricevendo cure mediche, ma non è in pericolo di vita. Si tratta di un tedesco di 39 anni di Buchholz nel Nordheide in Bassa Sassonia e sarebbe schizofrenico. Stando alle prime ricostruzioni, insomma, l’incidente non sarebbe collegato alla partita in questione.

L’uomo ha minacciato ripetutamente persone tra la folla che si stavano recando al Volksparkstadion per assistere al match. Minacce ripetute poi agli agenti che sono intervenuti con una vasta operazione di polizia. L’incidente si è verificato nei pressi di una zona dove si erano radunati molti tifosi della squadra di calcio olandese, a qualche chilometro di distanza dallo stadio.

Gli agenti hanno usato dello spray al peperoncino e poi gli hanno sparato quando l’uomo ha cercato di accendere la molotov che voleva far esplodere tra la folla dei tifosi. La tensione è alle stelle in Germania per gli Europei cominciati appena qualche giorno fa. Cinquanta tifosi italiani sono stati bloccati a Dortmund ieri sera prima di Italia – Albania, partita d’esordio degli azzurri.

Amburgo: in strada 580 forze di polizia internazionali

Gli agenti avevano rinvenuto coltelli, bombe carta e passamontagna ma sembra che non è stato possibile ricondurre il pericoloso materiali agli italiani. I tifosi sono così stati rilasciati e sono ora liberi di circolare in Germania anche se gli è stato consigliato di tornare in Italia. Venerdì scorso una parte della fan-zone di Berlino nei pressi del Palazzo del Reichstag è stata sgombrata dopo il ritrovamento di uno zaino sospetto. Dopo si è scoperto che non conteneva oggetti pericolosi.

Prima dell’inizio della manifestazione la ministra degli Interni tedesca Nancy Faeser aveva spiegato che “la sicurezza degli Europei di calcio è la nostra massima priorità nel nostro Paese. Ci armiamo contro tutti i pericoli immaginabili: dal terrorismo islamico ai criminali violenti e agli hooligan. Il Campionato Europeo sarà un’enorme prova di forza per le forze di polizia federali e statali. La polizia federale si trova ad affrontare il più grande dispiegamento della sua storia”. In Germania attualmente si trovano ben 580 forze di polizia internazionali che collaborano con gli ufficiali tedeschi.