Temporali addio, bel tempo su tutta l’Italia: attenzione al gran caldo nei prossimi giorni

I temporali si allontanano, il sole sarà dominante su tutta l’Italia: finalmente il bel tempo su tutto il Paese questo weekend.

Si sta insomma allontanando verso i Balcani la circolazione ciclonica fonte dei temporali delle ultime 24 ore. Anche il flusso umido ed instabile atlantico, responsabile dei continui nubifragi al Nord dall’8 al 13 giugno, sembra essersi spostato oltre le Alpi. Nelle prossime ore il sole sarà dominante sul nostro Paese, specie al centro ed al sud. Al Nord non mancheranno annuvolamenti sparsi con qualche isolato rovescio sulle Alpi.

Le temperature massime non supereranno i 31-32 gradi al sud, i 26-28 al centro e al nord. Tutto il fine settimana seguirà più o meno lo stesso copione, con bel tempo al centro sud e qualche nuvola in più al settentrione. In particolare sabato sono previsti dei temporali sulle Alpi occidentali in sconfinamento dal pomeriggio verso le alte pianure di Piemonte e Lombardia. Per il resto il tempo sarà bello e soleggiato e ancora non caldo. Le massime sono previste fino a 33-35 gradi solo in Sicilia e Sardegna, al Centro-Nord lambiremo i 30.

“A disturbare un periodo meteo gradevole, non arriveranno temporali forti bensì l’anticiclone africano, ancora più potente ed esteso. – ha detto Antonio Sanò, fondatore del sito IlMeteo.it – Da lunedì prossimo farà molto caldo, fino a 34 gradi anche a Roma (non esclusi poi 38-39 gradi su Marche ed Umbria meridionale), fino a 42 in Sicilia e Sardegna”.

Secondo l’esperto il caldo si espanderà fino al nord Italia con 33 gradi umidi e quindi molto afosi, e addirittura con picchi di 36 attesi in Emilia Romagna da mercoledì prossimo. L’ondata di caldo del 2024 interesserà dunque tutta l’Italia e durerà a lungo al centro ed al sud. Probabilmente al Nord si avrà qualche rovescio rinfrescante già per il solstizio d’estate il 20 giugno.

Un anticiclone africano potente ed esteso

Il clima, però, questo weekend sarà estivo senza eccessi di caldo fino all’inizio della prossima settimana, con temperature intorno alle medie del periodo. Questo grazie ad un piccolo promontorio anticiclonico sul Mediterraneo centrale che porterà condizioni meteo più stabili sull’Italia.

Una stabilità di cui aveva bisogno soprattutto il nord tormentato dai temporali negli ultimi giorni specialmente in Lombardia. Anche per domenica si prevedono condizioni di tempo stabile nel corso della giornata sulle regioni settentrionali con nubi sparse e schiarite sia al mattino che al pomeriggio. Nessuna variazione in serata e nottata con cieli poco o irregolarmente nuvolosi su tutti i settori.