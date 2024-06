Papa Francesco al G7 per la pace e per il futuro: “Intelligenza Artificiale, le decisioni restino all’uomo”

Per la prima volta nella storia un Pontefice ha partecipato al G7: ieri Papa Francesco si è recato in Puglia per la pace e per il futuro.

Bergoglio in Puglia è intervenuto nel corso della sessione dedicata a “Intelligenza Artificiale, energia, Africa/Mediterraneo”. Secondo il Papa l’Ia è uno strumento sia affascinante sia tremendo che porterà benefici o danni. Ciò dipenderà, come per ogni utensile dalla notte dei tempi, dal suo impiego. Dunque è necessaria una riflessione all’altezza della situazione.

“Di fronte ai prodigi delle macchine, che sembrano saper scegliere in maniera indipendente, dobbiamo aver ben chiaro – ha detto Papa Francesco – che all’essere umano deve sempre rimanere la decisione, anche con i toni drammatici e urgenti con cui a volte questa si presenta nella nostra vita”. L’umanità sarebbe così condannata ad un futuro senza speranza qualora “sottraessimo alle persone la capacità di decidere su loro stesse e sulla loro vita condannandole a dipendere dalle scelte delle macchine”.

Il Pontefice si è quindi soffermato sulla politica, citando anche la sua enciclica “Fratelli tutti”: “Certamente per molti politica oggi è una brutta parola, e non si può ignorare che dietro questo fatto ci sono spesso gli errori, la corruzione, l’inefficienza di alcuni politici. A ciò si aggiungono le strategie che mirano a indebolirla, a sostituirla con l’economia o a dominarla con qualche ideologia. E tuttavia, può funzionare il mondo senza politica? Può trovare una via efficace verso la fraternità universale e la pace sociale senza una buona politica?”.

Dieci bilaterali per il Papa al G7 in Puglia

Dopo il suo intervento, Bergoglio ha incontrato, in dieci bilaterali, i capi di stato. Faccia a faccia dunque anche con i vari presidenti tra cui Joe Biden, Volodymyr Zelensky, Recep Tayyip Erdogan, Luiz Inacio Lula da Silva. Il Papa è poi tornato in Vaticano in elicottero.

In particolare con il presidente degli Stati Uniti, il Pontefice ha sottolineato “l‘urgente necessità per un cessate il fuoco immediato è per un accordo per riportare gli ostaggi a casa e affrontare la crisi umanitaria critica a Gaza”. “Ringrazio il Papa – ha poi riferito Biden – per il lavoro del Vaticano per affrontare gli impatti umanitari della guerra di aggressione russa all’Ucraina, compresi i suoi sforzi per riportare alle loro famiglie i bambini ucraini rapiti”. Infine Biden ha riaffermato ”il profondo apprezzamento del Papa per l’instancabile difesa dei poveri e di coloro che soffrono per le persecuzioni, gli effetti dei cambiamenti e i conflitti nel mondo”.