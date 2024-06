Italia spaccata in due, allerta maltempo e caldo africano: le regioni interessate

È ancora un’Italia spaccata in due quella registrata dai servizi meteorologici del Paese: violenti temporali al nord, caldo al sud.

Si tratterebbe, però, degli ultimi giorni di pioggia per le regioni settentrionali prima di un weekend stabile. Regioni che aspettano da tempo il miglioramento del tempo e che hanno visto il susseguirsi di allerte da parte della Protezione civile. Sono attesi oggi, giovedì 13 giugno, altri due fronti temporaleschi principali, uno al nord e uno al centro-nord. I temporali localmente potranno essere forti. Si prevedono anche colpi di vento e grandinate con i fenomeni attesi al mattino tra Lombardia e Triveneto, poi dal pomeriggio a macchia di leopardo su tutto il settentrione.

Ieri il Centro Funzionale Monitoraggio Rischi Naturali della Regione Lombardia ha diramato un’allerta arancione (moderata) per rischio temporali e una gialla (ordinaria) per rischio idrogeologico fino alle 6 di questa mattina. È stata convocata anche una riunione dell’Ucl, l’Unità di crisi locale del Comune di Milano. Una situazione non facile per il capoluogo lombardo che ha dovuto fare i conti con la primavera più piovosa degli ultimi 128 anni. I dati della Fondazione Omd – Osservatorio Meteorologico Milano Duomo Ets hanno riguardato la primavera meteorologica, ovvero la stagione compresa tra il 1 marzo e il 31 maggio.

Condizioni problematiche anche a Venezia. Il Servizio meteorologico del Centro funzionale decentrato (Cdf) della Regione Veneto ha diramato ieri un’allerta per possibili fenomeni intensi valevole fino alla mattinata di oggi. Il maltempo non risparmia la Toscana dove nel pomeriggio sono previsti temporali sulle zone interne. In questo caso la la Sala operativa della Protezione civile regionale ha emesso ieri un codice giallo valido fino alle ore 15 di oggi giovedì 13 giugno.

Tutto questo mentre al sud si dovrà fare i conti con il caldo africano. Le massime più calde sono previste in Sicilia con Agrigento e Caltanissetta a 36 gradi, in Puglia con Lecce e Taranto a 35 gradi insieme a Matera in Basilicata. Sono previsti anche 32-33 gradi in Calabria.

Se al nord termineranno i temporali, al sud si attenuerà il caldo nel fine settimana ed il tempo sarà in prevalenza buono. La previsione per il weekend potrebbe restare valida per oltre dieci giorni grazie alla nuova espansione graduale dell’anticiclone africano. Si prevede alta pressione ad oltranza almeno fino al solstizio d’Estate (che quest’anno cade il 20 giugno alle ore 22.50). Alta pressione di origine africana a giugno, infatti, con sole pieno per più giorni, significa forte aumento delle temperature.