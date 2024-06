Regno Unito, da oggi emesse le banconote con il ritratto di re Carlo III

A partire da oggi verranno emesse per la prima volta nel Regno Unito le banconote con il ritratto di re Carlo.

A quasi due anni dalla morte di Elisabetta II, le banconote con il ritratto di re Carlo sono entrate dunque in circolazione in Gran Bretagna. Si tratta di tagli da cinque, 10, 20 e 50 sterline emesse dalla Banca d’Inghilterra. Il pubblico inizierà a vedere le nuove banconote di Re Carlo III molto gradualmente, mentre le banconote con l’immagine della Regina continueranno a circolare.

Le nuove banconote circoleranno insieme a quelle raffiguranti la Regina Elisabetta II. In linea con le indicazioni della famiglia reale, le nuove banconote verranno stampate solo per sostituire quelle usurate e per soddisfare qualsiasi aumento complessivo della domanda. Elisabetta fu la prima monarca a comparire sulle banconote britanniche, a differenza delle monete inglesi che portano immagini di re e regine da più di mille anni.

“Siamo molto lieti di emettere le nuove banconote di re Carlo. – ha detto Andrew Bailey, governatore della Banca d’Inghilterra – Questo è un momento storico, poiché è la prima volta che cambiamo la sovrana sulle nostre banconote”. Nelle scorse settimane lo stesso Bailey ha consegnato a re Carlo III una banconota da 10 sterline. Il sovrano ha anche ricevuto un libretto rilegato in pelle contenente la storica moneta a corso legale.

Intanto è quasi tutto pronto per il compleanno “pubblico” di re Carlo III, la cui parata è prevista per sabato 8 giugno. Un’usanza che risale ai tempi di re Giorgio II. Quest’ultimo decise di spostare il giorno del suo compleanno per poterlo festeggiare in un periodo in cui il clima inglese fosse più mite. Così dal 1748, l’8 giugno è diventato ufficialmente il giorno designato per rendere onore al compleanno del regnante in carica.

Saranno però una parata e una festa dimezzate per la famiglia reale britannica, alle prese con le incognite della doppia diagnosi di cancro abbattutasi nei mesi scorsi dapprima su re Carlo III e poi su Kate, consorte dell’erede al trono William. Le celebrazioni vedranno di nuovo assente la 42enne principessa di Galles. Confermando che la moglie di William non guiderà la marcia militare della Colonel’s Review, affidata a reparti di cui è comandante d’onore e in programma per l’8 giugno. Mentre vedranno il 75enne Carlo passare in rassegna le truppe in occasione della successiva sfilata di Trooping the Colour, culmine dei festeggiamenti nel cuore di Londra il 15 giugno.