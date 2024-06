Cosa accade al nostro corpo se non facciamo la doccia per più giorni: attenzione

Non fare la doccia per più di due giorni è pericoloso? La risposta vi lascerà di stucco, attenzione, non commettete questo errore.

Alzi la mano chi non si è mai detto tra sé e sé di essere troppo stanco per fare la doccia. Perennemente indaffarati e costretti a vivere sempre in uno stato di allerta e di tensione, talvolta ci si dimentica di prendersi cura di se stessi, con ricadute sulla propria salute sia fisica che psichica. Fare una doccia, calda, dopo un estenuante giornata di lavoro è importantissimo per preservare la salute fisica, e anche quella psichica. Si tratta di una pratica che costituisce una vera e propria coccola quotidiana anche per la mente.

Attraverso il getto caldo i muscoli si rilassano, le tensioni spariscono e, vengono rilasciate mel corpo delle sostanze benefiche, i cosiddetti ormoni del benessere che infondono un immediato senso di relax e di quiete. Ma, dunque cosa accade se per circa 48 ore non si fa la doccia? Occorre prestare molta attenzione poiché stando ai risultati di una ricerca pubblicata da TwentyToWord, realizzata da un team di esperti americani il corpo, in mancanza di una igiene accurata viene invaso da ospiti indesiderati.

Attenzione, ecco cosa rischi se non fai la doccia tutti i giorni

Sono un migliaio le tipologie di batteri che si insidiano sul corpo quando si indugia nel lavarsi. Sono microrganismi che possono diventare pericolosi per l’uomo, soprattutto se attraverso le mani vengono portati agli occhi, al naso e alla bocca. La pelle può avere dei problemi anche seri a causa della scarsa igiene personale. Il sudore e l’umidità rappresentano l’ambiente perfetto per gli agenti patogeni e, nei casi più gravi possono manifestarsi infezioni e abrasioni cutanee, nonché insorgere cattivi odori.

Gli occhi, la bocca, i genitali, il viso, e le ascelle rappresentano le zone del corpo che sono esposte ad un maggior rischio di infezioni batteriche, per questo è importantissimo lavarle adeguatamente ed asciugarsi bene. Dunque non bisogna mai trascurare l’igiene personale, ma sapevate che c’è una zona del corpo che tutti tendono a dimenticare quando fanno la doccia? Si tratta dello spazio tra le dita dei piedi, è importante lavare questa parte e asciugarla perfettamente per evitare proliferazioni batteriche e cattivi odori.

Attenzione però a non esagerare, se infatti fare la doccia tutti i giorni è importantissimo, non bisogna eccedere poiché un’esposizione eccessiva all’acqua corrente può portare la rimozione del film idrolipidico della pelle, rendendola secca e squamosa.