Inferno di lamiere a seguito di un incidente stradale al casello di Rosignano Marittimo: il bilancio provvisorio è di 3 morti e 6 feriti.

Tra i feriti anche due bambini. Sono al lavoro da ore forze dell’ordine, sanitari e vigili del fuoco presso il casello in provincia di Livorno dov’è avvenuto il gravissimo incidente stradale. Stando alle prime informazioni alle ore 13 circa un veicolo è piombato a fortissima velocità sulla struttura travolgendo altre due automobili che erano ferme. A causa del violentissimo impatto due vetture si sono anche ribaltate e lo stesso casello è rimasto danneggiato.

La conseguente chiusura del tratto di A12 tra Rosignano Marittimo e Barriera di Rosignano ha causato lunghissime code di veicoli. Nel frattempo è proseguito il lavoro di pompieri, uomini del 118 e agenti della polizia stradale intervenuti sul posto. Sul luogo dell’incidente, infatti, anche diverse ambulanze che hanno portato i feriti agli Ospedali Riuniti di Livorno. Sono partite anche le indagini e le ricostruzioni dello schianto da parte degli inquirenti.

La causa dell’impatto potrebbe essere un malore accusato da una donna tedesca che era alla guida della sua auto e proveniva da nord. La conducente potrebbe aver accelerato improvvisamente finendo contro le vetture in coda per uscire dal casello di Rosignano Marittimo ed entrare nella statale Aurelia.

Incidente di Rosignano: sei feriti, tutti in codice verde

La prima auto impattata è così finita contro il tetto del casello, danneggiando gravemente il gabbiotto, mentre i veicoli davanti si sono tamponati in un effetto a catena. La cabina del casellante è stata sollevata da terra: all’interno c’era un addetto che è rimasto fortunatamente illeso. Come già accennato, sono tre le vittime: due di nazionalità tedesca, che erano sulla stessa vettura, una italiana. Sei feriti, tutti in codice verde, sono stati trasportati a Livorno. Tra di essi anche due fratellini di 3 e 6 anni.

“Sono sconvolto dalle immagini del pauroso incidente avvenuto nel primissimo pomeriggio di oggi, domenica 2 giugno, al casello autostradale di Rosignano sulla A12. – così Antonio Mazzeo, presidente del Consiglio regionale della Toscana che ringrazia inoltre vigili del fuoco, polizia, sanitari del 118, operatori degli ospedali che hanno accolto i feriti e l’elisoccorso Pegaso. – Il presidente, a nome di tutta l’Assemblea legislativa, si stringe alle famiglie delle vittime esprimendo il suo più profondo cordoglio e la vicinanza a quelle delle persone rimaste ferite. Il bilancio, ancora provvisorio, è pesantissimo e il presidente è in contatto con i sindaci della zona per seguire da vicino l’evolversi di questa tragedia”.