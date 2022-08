Ilary Blasi, altra novità sconvolgente: c’entra Giulia De Lellis. Dopo la fine della storia con Francesco Totti ne stanno succedendo di tutti i colori

La conduttrice di Mediaset si sarebbe molto avvicinata ad un ex della De Lellis, facendo scattare le antenne del gossip. In questo momento le vengono attribuiti molti flirt, tra veri e presunti tali.

Non può che essere sotto la luce dei riflettori l’estate che sta trascorrendo Ilary Blasi. Dopo aver realizzato un bel viaggio in Africa in compagnia dei figli, la conduttrice di Mediaset ha fatto ritorno nella sua Sabaudia, dove è solita trascorrere questa parte dell’anno. I rumors nel frattempo le attribuiscono una lunga serie di flirt, dopo la fine ufficiale della sua lunga storia d’amore con Francesco Totti. L’immaginario collettivo della “letterina” e del calciatore, andata così di moda nei primi anni 2000, ha lasciato spazio alla triste realtà. Quella di una coppia che non si ama più come prima e che ha deciso di separarsi, dopo vari tentativi di restare uniti per il bene dei tre figli. Per quanto riguarda l’ex capitano giallorosso il futuro (e il presente) sembra avere un nome e un cognome: Noemi Bocchi. C’è chi ha addirittura parlato di gravidanza in corso per lei, ma per ora non ci sono state conferme. Per Ilary, invece, lo scenario sentimentale sembra essere più nebuloso.

Ilary Blasi, altra novità sconvolgente: presunto flirt con un ex della De Lellis

Tra le varie love story attribuite alla Blasi ci sono quella presunta con Antonino Spinalbese e quella con Cristiano Iovino. Quest’ultimo è un amico di Francesco Totti e ha avuto in passato flirt anche con Giulia De Lellis e Sabrina Ghio. Secondo alcune ricostruzioni, però, Iovino sarebbe molto vicino ad Ilary in questo momento, ma solo come amico. Una sorta di spalla per superare un momento che di certo non deve essere semplicissimo dal punto di vista sentimentale.

Per quanto riguarda la sua estate, dopo la Tanzania c’è il litorale laziale e anche un nuovo look in arrivo. Secondo quanto riporta il sito di Gossip e TV, il settimanale Di Più TV avrebbe rivelato che presto Ilary cambierà acconciatura. Alcune fonti a lei vicine, infatti, hanno rivelato: “Quando Ilary è tornata dalla Tanzania ha pensato di tagliarsi i capelli. Appena sono cominciate a uscire le foto di Noemi ha deciso di cambiare look”.

Inoltre nel suo futuro potrebbe esserci anche un ritorno agli studi.

“Ilary si era iscritta a Scienze della Comunicazione prima del matrimonio e gli amici sostengono che ora voglia riprendere gli studi e dedicarsi finalmente a se stessa”. Staremo a vedere quale strada alla fine le riserverà il destino.