Praticare la gratitudine fa bene al corpo e alla mente. Lo dice la scienza, non è magia è pura realtà. Gli effetti sono stati comprovati.

Praticare la gratitudine è un gesto di cura e di premura verso se stessi e verso il mondo. Essere perennemente di cattivo umore, arrabbiati, frustrati ed insoddisfatti favorisce il burnout generale, con l’inevitabile conseguenza che prima o poi, gli altri si allontaneranno. D’altronde chi vuole trascorrere il proprio tempo libero in compagnia di una persona pedante e lamentosa? Sfogarsi e buttare fuori le emozioni negative fa bene, a patto che si tratti di un momento circoscritto, che abbia cioè un inizio ed una fine.

Lamentarsi ad oltranza infatti non è corretto nei confronti di chi ci sta vicino, nei riguardi di chi in modo spassionato vuole prendersi cura di noi. La lamentela infatti è un vero e proprio massacro psichico per chi ci sta accanto. Chi si allontana da persone perennemente insoddisfatte non è malvagio o ingrato, talvolta ha delle buone ragioni per prendere le distanze, prima fra tutte la cura della propria interiorità. Se anche tu sei solito lamentarti, finendo per depauperare le energie chi ti vuol bene devi iniziare a lavorare su te stesso e, a praticare la gratitudine.

Praticare la gratitudine fa bene: non è magia è scienza

Vedrai, che attirerai gli altri come una calamita, ma per riuscirci devi impegnarti e capire che sei il protagonista della tua vita e devi dunque prenderne le redini. Praticare la gratitudine migliorerà la tua vita e quella delle persone che ti stanno intorno, dunque inizia e non indugiare. Ogni sera scrivi su un diario 10 cose per cui sei grato e che ti sono accadute durante il giorno. Poi rilassati e pensa intensamente alle emozioni che hai provato quando hai vissuto quelle esperienze. In questo modo, il tuo corpo produrrà serotonina, anche detto ormone del buonumore.

Con la pratica della gratitudine dunque i livelli di cortisolo si abbassano e vengono rilasciate la dopamina e la serotonina, neurotrasmettitori del cervello che attivano l’area deputata alla felicità. Migliorando il tuo umore, diverrai anche più aperto ed accogliente nei confronti del prossimo. Le tue relazioni miglioreranno e, a poco a poco riuscirai a potenziare ogni aspetto della tua esistenza.

In questo processo non c’è nulla “magico” è semplicemente scienza. Dedicati alle attività che ti piacciono, poi scrivile su un foglio e ripercorri mentalmente ciò che hai vissuto. Avvertirai una sensazione di relax e di benessere che ti consentirà di essere una persona migliore per te stesso e per il mondo.