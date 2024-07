Meteo, temperature infernali con l’arrivo di Caronte: come proteggersi dal caldo

Meteo Italia, dalle prossime ore arriva un caldo eccezionale con l’anticiclone Caronte. Gli esperti annunciano temperature infernali.

Il caldo intenso non risparmierà nemmeno le zone montuose e il fenomeno metterà a dura prova chi soffre il caldo afoso. Le temperature potrebbero sfiorare i 40 gradi all’ombra. Ma a partire da giovedì primo agosto potrebbero arrivare forti temporali.

L’ultimo weekend del mese di luglio ha segnato temperature altissime. L’anticiclone africano ha portato giornate da bollino rosso in sei città, con allerta massima per le ondate di calore su Roma, Firenze, Palermo, Perugia, Rieti e Frosinone.

La giornata di ieri, lunedì 29 luglio ha segnato sul termometro temperature fino a 38 gradi nel Centro Italia, 37 al Nord e al Sud. Secondo IlMeteo.it, la situazione resterà sostanzialmente uguale anche oggi, martedì 30 luglio.

Al Nord la giornata sarà serena e poco nuvolosa con afa e temperature fino a 36 gradi. Al Centro Italia ci saranno sole e temperature altissime che sfioreranno i 39 gradi su molte zone, mentre al Sud le massime si registreranno in Campania, dove il termometro segnerà 36 gradi.

Nella giornata di mercoledì la situazione resterà sostanzialmente simile, con l’arrivo dell’anticiclone Caronte al Nord e una giornata molto soleggiata e temperature fino a 37 gradi. Al Centro Italia il cielo sarà prevalentemente sereno su tutte le Regioni e le temperature massime saranno registrate in Toscana, arriveranno fino a 34 gradi.

Come scritto, da giovedì 1 agosto la situazione potrebbe migliorare. Caronte subirà un temporaneo indebolimento e arriverà un po’ di aria fresca anche in Italia dal Nord Europa. Questa situazione durerà pochi giorni, perché già nel primo weekend di agosto farà caldissimo.

Meteo, consigli contro il caldo afoso

Ma come proteggersi da questo caldo afoso? Secondo gli esperti è necessario bere molto e utilizzare la protezione solare anche se non si va in spiaggia, in modo da evitare scottature.

Un altro consiglio è indossare abiti di colore chiaro e leggeri, prediligendo i tessuti di lino e cotone. Se si cammina per strada, è utile l’utilizzo di un cappello leggero, oltre che limitare l’attività fisica, o quantomeno fare sport nelle ore più fresche della giornata.

Mangiare molta frutta e verdura e limitare i carboidrati potrebbe giovare molto all’energia e quando ci si sente troppo giù, magari è il caso di ricorrere a qualche integratore alimentare. È necessario però, consultare sempre il medico di base in ogni occasione.

Le partenze di massa di agosto sono alle porte, con una previsione di 28 milioni di italiani in viaggio per l’intera rete autostradale nei primi due weekend del mese. Le mete più gettonate sono ovviamente quelli di mare, ma c’è anche chi predilige montagna e laghi.

Secondo i dati di Assoturismo, 8 camere su 10 sono già prenotate, per un totale di 6,4 milioni di pernottamenti nel weekend.