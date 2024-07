Non fidarti di loro: sono i segni più inclini al tradimento. Stanne alla larga se non vuoi piangere lacrime amare.

Ciascun segno zodiacale possiede qualità che lo rendono unico e singolare. Alcuni sono fedeli, tendono a costruire dei legami solidi e longevi e, non tradirebbero mai il proprio partner. I segni di Terra ad esempio non amano i cambiamenti e lasciano la comfort zone soltanto se costretti dalle circostanze. Anche per questo, non tradiscono mai, temono infatti di dover affrontare conseguenze devastanti per la loro routine. Altri segni zodiacali invece, sono inclini al tradimento poiché amano sperimentare, vivere esperienze adrenaliniche e si annoiano facilmente.

Questi segni zodiacali vivono le relazioni in modo passionale e molto intenso, soltanto però all’inizio della relazione. Si annoiano e tendono a tradire per cercare una via di fuga. I motivi che spingono al tradimento sono da imputare ad una sorta di apatia nella relazione, al desiderio di evasione, alla ricerca del divertimento. Occorre prepararsi ad un’evenienza del genere, per questo l’astrologia viene in nostro soccorso. Individuando anticipatamente le caratteristiche dei segni zodiacali più infedeli è possibile agire in tempo e, prendere le distanze.

Sono bugiardi e traditori: i segni zodiacali di cui non fidarti mai, stanne alla larga se cerchi l’amore

1.Gemelli. I nati sotto questo segno sono governati da Mercurio, il pianeta della comunicazione. Adorano dunque interagire con il prossimo, sono degli ottimi comunicatori e sono curiosi verso tutto ciò che non conoscono. Gli esperti di astrologia ritengono che non siano propensi ad impegnarsi in una relazione, necessitano di avere una persona al proprio fianco, ma hanno un costante bisogno di attenzioni, se non viene soddisfatto questo loro desiderio, tradiscono facilmente.

2.Bilancia. I nati sotto questo segno sono persone dolci, gentili ed empatiche. In una relazione sentimentale sono però infedeli. Sono incapaci infatti di prendere una decisione definitiva. Adorano tutto ciò che è bello, dunque possono facilmente tradire il partner anche solo perché hanno incrociato una persona esteticamente attraente. Conoscono l’arte della seduzione e, amano flirtare anche se sono impegnati in un’altra relazione.

3.Capricorno. I nati sotto questo segno sono testardi, determinati e profondi. Tradiscono facilmente se non sono appagati dalla loro relazione. Possono essere infedeli anche per trarre un vantaggio. Sono sempre alla ricerca dell’affermazione personale e, non ci penserebbero due volte a tradire il partner di una vita, se fossero certi di ricavarne un beneficio.

4.Sagittario. I nati sotto questo segno sono sagaci, brillanti e sempre pronti a fare nuove esperienze . Sono persone entusiaste e adorano esplorare, ma questo loro atteggiamento esplorativo li rende poco adatti alla vita sentimentale. Vagano infatti da una relazione all’altra cercando le emozioni degli inizi. Tradiscono facilmente poiché tendono ad innamorarsi rapidamente.