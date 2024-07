Le persone molto intelligenti presentano dei tratti comuni. Gli esperti hanno individuato 4 caratteristiche tipiche.

Il concetto di intelligenza non è univoco. In passato, gran parte degli studi si sono concentrati circa l’accertamento delle capacità logico-matematiche. Con il trascorrere del tempo, gli esperti della salute mentale hanno appurato che ne esistono varie forme. Di certo, coloro che presentano un’attitudine naturale per la risoluzione di quesiti matematici sono brillanti e versatili. Spesso però presentano delle lacune in altri ambiti della vita, altrettanto importanti per godere appieno di un’esistenza felice e serena.

I ricercatori partendo da questo presupposto hanno condotto diversi studi, giungendo ad un risultato univoco: l’intelligenza ha diverse forme. Taluni dunque sono dotati di empatia, sensibilità ed estrema apertura verso gli altri, caratteristiche che appartengono alla cosiddetta intelligenza emotiva o sociale. I soggetti che possiedono tali inclinazioni rappresentano un caposaldo nelle strutture relazionali moderne, fanno cioè da collante nei nuclei familiari, tra gli amici e negli ambienti di lavoro.

Le persone più intelligenti hanno tutte queste 4 caratteristiche: lo dicono gli esperti

Rappresentano dunque una risorsa importantissima per la comunità, tanto quanto coloro che grazie alle capacità matematiche riescono a risolvere cavillosi problemi per la progettazione di prodotti all’avanguardia. Fatta questa doverosa premessa, è importante dire che se è vero che sussistono diverse forme di intelligenza, per ognuna di esse vi sono dei tratti comuni. In altre parole, i soggetti emotivamente intelligenti e quelli razionalmente intelligenti hanno quattro caratteristiche simili.

1.Maggiore concentrazione di sinapsi. Le persone intelligenti hanno una maggiore connessione tra i neuroni, questa densità permette una comunicazione efficace tra le diverse aree del cervello. Le persone intelligenti dunque elaborano le informazioni più velocemente. 2. Si adattano più facilmente i cambiamenti. Le persone intelligenti hanno una migliore efficienza delle informazioni neuronali. Significa che riescono ad adattarsi meglio alle nuove circostanze.

3. Hanno una corteccia prefrontale più efficiente. Le persone intelligenti riescono a pianificare meglio il futuro, a prendere decisioni più efficienti e riescono a controllare gli impulsi più efficacemente. 4. L’amigdala è più reattiva. Si tratta di una zona coinvolta nell’elaborazione delle emozioni, ed è molto efficiente nelle persone più intelligenti.

Si tratta soltanto di alcuni fattori che determinano il quoziente intellettivo di una persona, contribuiscono infatti anche condizionamenti genetici, ambientali ed esperienziali. Basarsi soltanto sull’esistenza di tali requisiti non basta per individuare l’intelligenza di un individuo, ciò che è certo è che coloro che hanno un quoziente intellettivo più alto della media hanno tutti queste caratteristiche.