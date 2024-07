La cura della pelle passa attraverso una sana ed adeguata alimentazione. Quali sono i cibi alleati del benessere?

Molte persone credono che la pelle possa essere curata soltanto attraverso l’applicazione di creme, sieri o sottoponendosi a trattamenti estetici. Sono di certo strategie che aiutano a migliorarne l’aspetto, ma per avere una pelle bella e sana è importante fornire all’organismo le vitamine di cui necessita e un’idratazione adeguata. Gli esperti consigliano di bere almeno 2 litri d’acqua al giorno, aiutandosi anche con bevande come il tè, i centrifugati di frutta e di verdura. La pelle trae infatti anche dall’acqua i nutrienti necessari per restare tonica.

La vitamina A che si trova negli ortaggi e nella frutta arancione come i meloni, le carote, le pesche favorisce il rinnovo cellulare. Svolge un ruolo altrettanto importante la vitamina C, che è indispensabile nella formazione del collagene. La vitamina E è un importante aiuto per la pelle, si ricava dal germe di grano ed è un toccasana per il benessere. Gli omega 3 e gli omega 6 sono indispensabili affinché la pelle possa apparire liscia e tonica, se ne trovano grandi quantità nel pesce.

Come prendersi cura della pelle a tavola? Gli alimenti amici del benessere che contrastano i segni del tempo

La pelle è secca quando non vengono introdotti i giusti nutrienti, dunque è importante consumare frullati a base di kiwi, melone, yogurt bianco. Gli esperti della salute ritengono poi che esporsi al sole con moderazione e applicando una crema protettiva, aiuta la pelle a restare giovane. Il sole aiuta infatti l’organismo a produrre la vitamina d, esporsi con cautela favorisce dunque il rinnovo cellulare. Non è possibile fermare la formazione delle prime rughe e dei primi segni del tempo correlati all’invecchiamento, il quale è un fenomeno naturale.

Di certo però inserendo delle sane abitudini nel quotidiano, il naturale processo di decadimento cellulare sarà più lento. Prestando dunque la giusta attenzione alla scelta dei cibi da portare sulla tavola è possibile ottenere risultati soddisfacenti. I medici inoltre consigliano di dormire almeno 7 ore a notte.

La mancanza di un buon sonno ristoratore infatti comporta un innalzamento dei livelli di cortisolo, anche detto ormone dello stress. Una quantità elevata del cortisolo ha effetti negativi anche sulla pelle che appare spenta, secca e con evidenti segni del tempo. Aiutano a mantenere la pelle sana anche i massaggi per il viso. Si tratta di tecniche efficaci e consistono nel massaggiare il volto con movimenti circolari.