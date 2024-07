Salute: per il benessere meglio il mare o la montagna? È il quesito che tutti si pongono prima di prenotare le tanto attese vacanze.

Appartieni al team mare o al team montagna? Ti sarà capitato che qualcuno ti abbia posto questa domanda, un quesito soltanto apparentemente banale. Per molti è difficile decidere se trascorrere i giorni di vacanza al mare o in montagna. Entrambe le soluzioni presentano dei benefici. Per quanto concerne il mare è noto che il sole faccia bene, a patto che ci si esponga con moderazione e si applichi un filtro protettivo adeguato per le proprie caratteristiche. Quando ci si espone al sole il corpo infatti produce Vitamina D, una sostanza responsabile dell’assorbimento del calcio e di altri minerali essenziali per il benessere psicofisico.

Molte persone presentano una mancanza di Vitamina D e dunque per loro è importante approfittare dell’estate per trascorrere qualche ora al sole e farne scorta. Un altro effetto benefico del mare è il miglioramento del microcircolo. Quando infatti si passeggia a piedi nudi in acqua, si recupera tonicità muscolare, si combatte la ritenzione idrica e la cellulite. Inoltre nuotare a mare è molto dispendioso dal punto di vista energetico, dunque questa attività favorisce il dimagrimento, senza contare poi che il mare ha effetti e benefici anche per la psiche.

Mare o montagna? Quale meta fa bene alla salute? Scegli con consapevolezza dove andare

Il rumore delle onde, la luce solare e i paesaggi mozzafiato favoriscono la produzione della serotonina. Trascorrere invece le vacanze in montagna è un toccasana per sconfiggere lo stress accumulato nel corso dell’inverno. In montagna infatti i paesaggi sono incontaminati ed è possibile ricongiungersi alla natura, riscoprendo se stessi e riprendendo le energie. Inoltre trascorrere qualche giorno in montagna consente di variare l’alimentazione, prediligendo prodotti locali e più genuini.

Le località sopra gli 800 metri dal livello del mare e lontane dallo smog cittadino offrono un’aria con un altissima concentrazione di ossigeno. Trascorrere dunque le vacanze in montagna depura i polmoni dalle scorie accumulate respirando l’aria delle città. Dunque, sia il mare sia la montagna regalano benessere e relax, quale meta scegliere quindi per le vacanze? In realtà, ciascuno sceglie in ragione dei propri gusti personali e delle proprie preferenze.

Talvolta, sono i medici ad indicare una o l’altra destinazione a seconda del quadro clinico del paziente, ma al di là di questi casi specifici, sia il mare sia la montagna sono mete perfette per preservare il benessere fisico e psichico e per recuperare le energie in vista del rientro in città.