I cani si accorgono se siamo tristi, arrabbiati, depressi e furiosi? La risposta è sorprendente, cosa hanno scoperto gli esperti.

Soltanto chi possiede un cane sa quanto può essere meravigliosa la a vita insieme. Trascorrere del tempo con il proprio animale domestico è fonte di gioia e relax, lo hanno dimostrato numerosi studi scientifici. Gli esperti hanno infatti analizzato il cervello dei partecipanti ed è stato dimostrato che quando i tutori trascorrono del tempo insieme ai loro amici a quattro zampe, vengono inondati dai cosiddetti ormoni del benessere. Lo stesso accade anche per fido, il suo cervello infatti produce serotonina, il cosiddetto ormone dell’amore.

La produzione di tali sostanze intensifica il legame tra uomo e cane, per questo si è soliti dire che fido sia l’animale più fedele al mondo. Non si tratta dunque di una diceria, ma di un vero e proprio processo biochimico che è alla base del rapporto speciale tra l’essere umano e il cane. Inoltre le ricerche hanno confermato che fido è in grado di percepire lo stato d’animo del suo tutore. Il cane osserva, scruta e analizza il mondo attraverso l’olfatto che è molto sviluppato.

I cani si accorgono se siamo di cattivo umore? La risposta è sorprendente

È noto che quando un individuo è arrabbiato, triste, depresso, iracondo e di cattivo umore il suo odore corporeo cambi a causa degli ormoni in circolo. Il cortisolo e l’adrenalina aumentano, si abbassando invece i livelli di serotonina. Ricerche scientifiche hanno dimostrato che fido sente attraverso l’olfatto che c’è uno squilibrio ormonale in corso, accorgendosi dunque che il suo umano è di cattivo umore. Ecco perché molti cani, quando percepiscono lo stato di tensione del proprio tutore, sono soliti rassicurarlo attraverso carezze, vicinanza e affetto.

Si tratta di un dato scientifico importante che ha aperto la strada ad altre ricerche. Partendo infatti da questo presupposto gli esperti si sono chiesti infatti se i cani riescono a percepire anche quando l’essere umano è malato. I risultati degli studi sono stati univoci: sì i cani avvertono che qualcosa non va.

Le nuove ricerche sono all’avanguardia e finalizzate alla prevenzione. Attraverso l’ausilio dei cani, gli esperti mirano ad individuare precocemente l’esistenza di molte malattie, tra cui i tumori. I primi risultati sono incoraggianti, ancora una volta dunque fido ha dimostrato di essere un valoroso amico e alleato dell’uomo.