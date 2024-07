Vuoi capire che cosa manca nella tua relazione di coppia? Poniti queste domande, lo consigliano gli esperti.

Ormai da molti anni, anche le neuroscienze si interessano delle relazioni sentimentali. Gli esperti hanno appurato che l’amore modifica il funzionamento del cervello. Si spengono infatti alcune aree, ed altre si accendono. Si verifica una vera e propria alterazione biochimica che aiuta i partners a sentirsi emotivamente e fisicamente legati. Quando la relazione procede bene, nell’organismo vengono rilasciati gli ormoni del benessere e dell’attaccamento, favorendo la connessione tra i due innamorati che funge da collante.

Se invece la storia è fonte di emozioni negative, vengono prodotte alte quantità di adrenalina e cortisolo, ormoni che notoriamente acuiscono lo stato stressogeno. Sentirsi emotivamente scarichi, prive di energie, tesi, tristi e frustrati può accadere, l’importante è che si tratti di un periodo circoscritto e, non già di una costante. Se stai attraversando un momento critico con il tuo partner e vuoi capire se la storia è destinata a terminare o meno, devi porti alcune domande. Gli esperti delle relazioni sentimentali hanno infatti scoperto che rispondere a questi quesiti è predittivo della durata della storia.

Vuoi capire cosa manca nella tua relazione? Rispondi a queste domande e avrai la soluzione

1.Mi fido di lui/ lei? Quando l’amore è autentico, nel corpo vengono rilasciate sostanze benefiche che spengono l’amigdala che è una parte deputata al cosiddetto ,meccanismo attacco-fuga. Si tratta di un processo immediato che avviene quando ci troviamo in presenza di situazioni minacciose. Se non ti fidi, l’amigdala è sempre in allarme e ti sentirai teso, stressato e desideroso di allontanarti da lui o da lei.

2.Mi sento perfettamente a mio agio in sua presenza? Un po’ di sano mistero è importante per mantenere vivo il desiderio, ma se in presenza del tuo partner devi stravolgere completamente la tua personalità, presta attenzione: è il segnale molto forte che nella tua relazione manca l’autenticità.

3.Posso parlargli di qualsiasi cosa? Se sai che troverai in lui o in lei una persona pronta a comprenderti senza giudicare, sei sulla buona strada. Se invece non ti senti libero di esprimerti, significa che nella tua relazione manca una reale connessione emotiva.

4.Mi sento valorizzato come essere umano? Se il tuo partner ti stima anche al di là della relazione, significa che c’è una buona dose di considerazione. Se invece ti svaluta costantemente è un segnale da non sottovalutare. Indica infatti che nella tua relazione manca un ingrediente fondamentale: il rispetto.