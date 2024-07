Va tutto male? Respira e pensa a queste 8 cose: i consigli degli esperti per tornare a stare bene

Prima di pensare che vada tutto male, ricorda queste cose. È importante per il tuo benessere psicofisico.

In alcuni momenti della vita è normale pensare che nulla vada per il verso giusto. Vivere momenti di estrema difficoltà è parte integrante del cammino di ciascun individuo. Nessuno è infatti esente da sfide impervie e tormenti interiori, tutti debbono prima o poi fare i conti con gli ostacoli dell’esistenza. Bisogna dunque accettare che dinanzi a taluni eventi faranno capolino sentimenti di impotenza e di frustrazione.

Tuttavia, occorre tenere a mente che anche la tempesta più buia prima o poi passa. Per sviluppare resilienza è importante accettare serenamente che i lutti, le separazioni i dispiaceri, prima o poi si presenteranno, per questo è imprescindibile fare il carico di positività. È inutile cercare di mascherare la rabbia per ciò che si sta affrontando o tentare di celare la sofferenza provata: scappando dai problemi, nulla cambia. In questi momenti, quando tutto sembra andare in malora è importante tenere a mente questi 8 consigli.

Pensa a queste 8 cose: i consigli degli esperti per tornare a stare bene

1. Accettazione e cambiamento. Nella vita di ciascun essere umano prima o poi si presentano cambiamenti inaspettati. Il partner può lasciarci, può tradirci, il datore di lavoro può licenziarci, i familiari possono voltarci le spalle, una malattia può inaspettatamente stravolgerci la vita. Tuttavia, è importante imparare ad accettare i cambiamenti e adattarsi.

2. Imparare dalle sconfitte. Accettare che i progetti che avevamo in mente non si sono realizzati è dura, ma se ne può trarre una lezione importante per il futuro. Riflettere su ciò che è stato, può aiutarci ad evolverci come persone e ad evitare di commettere gli errori del passato, trasformando i fallimenti in lezioni di vita.

3. Celebrare i piccoli traguardi. Quando tutto va a rotoli, anche una piccola vittoria è incredibilmente soddisfacente. I piccoli traguardi raggiunti in momenti bui e dolorosi, rappresentano un catalizzatore per andare avanti ed avere fiducia nel futuro.

4. Mettere tutto in discussione. Non dare adito ai tuoi pensieri che sono condizionati dalle emozioni negative che stai provando. La colpa di ciò che ti è accaduto non è di una presunta sfortuna, si tratta semplicemente di eventi inevitabili sul cammino di ciascun individuo.

5. Praticare la gentilezza. Quando le cose non vanno nel verso giusto, si tende a colpevolizzarsi e a lasciarsi andare. Tuttavia, per affrontare un momento difficile è necessario prendersi del tempo da dedicare a se stessi. Fare sport, leggere, coltivare un hobby sono espedienti necessari per uscire da un periodo no.

6. Ricordare che tutto è passeggero. Le difficoltà, per quanto dure possano essere, sono sempre passeggere. Le avversità prima o poi passeranno. Ricordare a se stessi che la vita è in continuo mutamento e che nulla è permanente, aiuta a guardare con positività e fiducia al futuro. Torneranno nuove opportunità.

7. Essere compassionevole con se stessi. Quando tutto va male, si cade nella trappola della colpevolizzazione. Tratta te stesso esattamente come faresti con un caro amico in difficoltà. Si indulgente nei tuoi confronti.

8. La salute viene prima di tutto. Vivere in un perenne stato di stress e rabbia è deleterio per la mente e per il corpo. Arrabbiarsi infatti altera la frequenza cardiaca, e aumenta il rischio di ictus ed infarti. Pertanto, cerca di prenderti cura di te stesso e, ricorda che la cosa più importante, è preservare il tuo benessere psicofisico.