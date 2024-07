La fortuna? Esiste e bacia solo alcuni: lo dice la scienza

La fortuna esiste davvero: lo dice la scienza. Cosa hanno scoperto gli esperti al riguardo e perchè solo alcuni sono fortunati.

La fortuna esiste davvero? È un quesito divenuto ormai annoso, che attanaglia milioni di persone. Di fatto, l’essere umano sin dalla notte dei tempi ha cercato di aggrapparsi al concetto di fortuna per scappare dall’idea di dover accettare le sconfitte, i fallimenti, i lutti senza poter agire. Con il trascorrere del tempo, la razionalità dell’essere umano lo ha indotto poi a concentrarsi su quello del libero arbitrio.

Per i fautori di questa teoria infatti le sorti di ciascuno sono condizionate esclusivamente da ciò che riesce a costruire sulla base della propria forza interiore, della tenacia e della determinazione, a prescindere dai condizionamenti esterni. Anche la scienza si è interrogata al riguardo ed ha appurato che: la fortuna esiste, con buona pace di coloro che non credono sia possibile. Richard Wiseman, professore presso l‘University of Hertfordshire nel Regno Unito, ha condotto uno studio partendo da un quesito.

La fortuna? Bacia solo alcuni: chi sono i prescelti?

Il docente si è chiesto infatti come fosse possibile che alcune persone si trovino nel posto giusto al momento giusto, mentre altre sembrano essere perseguitate dalla sfortuna. Grazie al suo team, ha appurato che la fortuna esiste, ma non come un fattore esterno ed accidentale, bensì come una conseguenza del proprio atteggiamento mentale. “La maggior parte delle persone sfortunate semplicemente non dimostra di essere aperta verso ciò che le circonda” ha dichiarato Wiseman. Il professore ha poi spiegato che per attrarre fortuna è necessario modificare il proprio stato mentale ed iniziare a mettere in atto 4 specifici atteggiamenti.

1.Incrementare le opportunità. Stare in casa a rimuginare, magari su un passato poco soddisfacente diminuisce di fatto le possibilità di apportare un cambiamento concreto alla nostra vita. Richard ha affermato che le persone fortunate colgono tutte le opportunità che gli si presentano, iniziano pian piano da un piccolo progetto ed avanzano senza timori, a differenza degli sfortunati che restano bloccati in una sorta di stallo, senza agire.

2.Fidarsi del proprio intuito. Le persone più fortunate assecondano le intuizioni, in tutti gli ambiti della vita. Il 90% delle persone fortunate ha dichiarato di ascoltare la propria voce interiore, quando si tratta di relazioni affettive, professionali e finanziarie. Il corpo e la mente ci lanciano costantemente segnali, è importante coglierli ed agire in sintonia con ciò che l’istinto dice.

3.Aspettarsi eventi fortunati. La regola è essere positivi e aspettarsi il meglio dalla vita. Quando si ha fiducia nel futuro e si persevera, la realizzazione dei propri progetti avverrà senza difficoltà. Gli esperti hanno dunque appurato che le persone fortunate tendono ad avere un atteggiamento mentale positivo, credono in sé stesse, portano avanti i progetti nonostante le difficoltà e, assecondando l’intuito anche dinanzi a circostante avverse.