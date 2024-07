Ti prende in giro? I 5 segnali che indicano che ti sa usando

Vuoi capire se ti sta prendendo in giro? Gli esperti hanno individuato i 5 segnali di un amore non autentico.

Gli esperti delle relazioni sentimentali grazie al loro minuzioso lavoro sono concordi nell’affermare che sono 5 i campanelli d’allarme a cui prestare molta attenzione. Sia che si tratti di una relazione di lungo tempo sia che la frequentazione sia iniziata da pochi mesi, se hai constatato l’esistenza di questi segnali, drizza le antenne e agisci tempestivamente, è a rischio il tuo benessere psicofisico.

Vivere un rapporto tossico infatti inquina la mente e il corpo. Gli esperti hanno appurato che coloro che restano invischiati in relazioni emotivamente abusanti sono cronicamente stressati. Vivono infatti stati di tensione e frustrazione continui, una condizione che impatta negativamente su ogni campo della vita. Non perdere altro tempo dunque, leggi quanto segue e corri i ripari, preserva il tuo benessere psicofisico.

I 5 segnali che indicano che ti sa usando, attenzione ai campanelli d’allarme

1. Ambiguità. Una persona che ti sta prendendo in giro è costantemente ambigua. Non parlerà mai chiaro, le conversazioni saranno superficiali, brevi e spesso volutamente confuse, proprio per suscitare in te un senso di dubbio costante e di timore per ciò che potrebbe accadere.

.2. Scarsa curiosità. Una persona che sta abusando emotivamente di te, ti tratterà con sufficienza. Non mostrerà dunque un reale interesse per la tua vita, per quello che ti piace e per quello che non ti piace, si limiterà a trattarti con superficialità, minando pian piano la tua autostima.

3. Esclusione dai suoi momenti importanti. Una persona che ti sta prendendo in giro, tenderà ad utilizzarti come valvola di sfogo, correrà da te quando avrà bisogno, quando sarà di cattivo umore, mentre brinderà ai suoi traguardi con chi davvero gli interessa, escludendoti dai suoi giorni felici.

4. Insensibilità. Una persona che ti sta prendendo in giro, agirà mosso soltanto dal suo personale interesse, non si preoccuperà della tua sensibilità. Non proverà empatia nei tuoi confronti, metterà se stesso al primo posto ,senza chiedersi se possa ferirti o meno con il suo comportamento.

5. Il tuo istinto parla. Spesso si mette erroneamente a tacere la propria voce interiore, quando in realtà, soprattutto nelle questioni di cuore, andrebbe assecondata. Se il tuo intuito ti dice che c’è qualcosa che non va e, che non devi fidarti fino in fondo, ascolta ciò che ti sta comunicando.

Questi segnali indicano uno scarso interesse nei confronti dell’alto. Attenzione, perché il disinteresse non è totale, se così fosse ci sarebbe un abbandono definitivo della relazione, ma la persona che intende prenderti in giro, trae comunque un beneficio dal rapporto con te, dunque non è intenzionata a lasciarti andare, non del tutto.

Se il tuo partner tenesse davvero a te, metterebbe un punto definitivo alla vostra storia, qualora si accorgesse di non amarti. Se invece continua a tenerti legata in una relazione fondata solo su un suo interesse economico, sessuale, o di qualsiasi altra natura, senza coinvolgerti nella sua vita e senza preoccuparsi del tuo stato emotivo, ti sta prendendo in giro.